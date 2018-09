El rival de Segunda más peculiar Enzo Zidane, hijo de Zinedine Zidane, es uno de los focos habituales de atención. / Alfredo Aguilar Creado en 1976 y debutante en la categoría, es un club poco conocido y atípico PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 27 septiembre 2018, 00:47

La temporada actual en Segunda no es habitual, con un elenco de dieciocho clubes (de los veintidós) con pasado en Primera y hasta nueve de ellos que han jugado en algún momento de su historia competiciones europeas. Por eso el Rayo Majadahonda parece desentonar más de lo normal en relación a un panorama plagado de 'gallos'. Sólo el cuadro majariego, el Alcorcón, el Lugo y el Reus nunca han subido a la élite, y en concreto el próximo rival malaguista parte con el tercer tope salarial más bajo de la categoría, con poco más de cuatro millones de euros. Casi todo se sale de lo normal en este joven club.

Un club muy moderno

El Majadahonda, creado en 1976, no había jugado en Segunda hasta estas últimas semanas. Pero es que tampoco presenta una acusada trayectoria en Segunda B, con solamente cinco temporadas. Ha subido como la espuma en los últimos tiempos y se ha presentado de forma inesperada en la categoría de plata del fútbol español.

Sin jugar en su estadio

A la espera de que acaben las obras para la adaptación del Cerro delEspino a las exigencias del fútbol profesional, el Majadahonda está jugando sus partidos en el Wanda Metropolitano, el flamante feudo del Atlético de Madrid, que a su vez se suele entrenar en Majadahonda. Esta circunstancia, que hace jugar al equipo como local en un ambiente un tanto desangelado, está prevista que se prolongue al menos hasta final de año.

Un técnico peculiar

Antonio Iriondo, un habitual en los banquillos de clubes del cinturón de Madrid, no es tampoco un entrenador con los métodos más convencionales.Nacido en Moscú, es un seguidor de Lao-Tse y ha sometido a su plantilla en pretemporada (en la concentración del equipo en Los Ángeles de San Rafael) a sesiones matinales de yoga y meditación, un método poco común en el fútbol profesional.

Un entorno atípico

Majadahonda es la cuarta ciudad con renta per cápita más alta de España. Una ciudad dormitorio con urbanizaciones de lujo. El Rayo Majadahonda sólo tenía 300 socios la pasada campaña y su estadio no tendrá capacidad para mucho más de 3.000 espectadores. El resultado es un entorno con poca presión deportiva y sin muchos medios de comunicación cercanos. En esto último no difiere del caso de clubes de Primera como el Getafe y el Leganés u otro de Segunda como el Alcorcón.

Una plantilla nueva

En el Rayo Majadahonda ha habido dieciocho fichajes y apenas siguen jugadores de la pasada campaña. El único que ha tenido continuidad en las alineaciones ha sido el medio centro Óscar Valentín, que será baja por sanción para este partido. Los porteros Basilio ySalcedo, los centrales David Andújar y Jorge, el medio punta Carlitos (lesionado) y el atacante colombiano Jeison Martínez.

El foco de Enzo Zidane

Las evoluciones de Enzo Zidane, uno de los hijos de Zinedine y habitual titular, suscita numerosa expectación. Su padre ya estuvo viéndole en un amistoso ante el Leganés y en el partido reciente del equipo en casa ante el Lugo. Fue raro que acudiera a un palco del Wanda Metropolitano, al estadio del que hace meses era el máximo rival. Esta posibilidad no cabe descartarla cara al choque de La Rosaleda de este domingo.

Varios vínculos con el Málaga

Como ya quedó aclarado en la edición del miércoles de este periódico, el Majadahonda tiene numerosos vínculos con el Málaga. Por unlado, el director deportivo, Antonio Ruiz Vilches, estaba la pasada campaña en la estructura de analistas del primer equipo, con Míchel y con Jose. Por otro, Manuel Novo es un asesor externo del club y hace no muchas temporadas cubrió un ciclo largo al frente de las cuentas de la entidad de Martiricos. Finalmente, Fernando Garrido, que fue responsable de Comunicación en el club de La Rosaleda, ahora desarrolla la misma labor en el Majadahonda, seguramente con menos agitación que en la anterior etapa.