Rodri: «No se piensan que van a subir por el escudo» Sábado, 24 noviembre 2018, 01:17

El entrenador del Extremadura , Antonio Rodríguez, 'Rodri', que afronta mañana su segundo encuentro al frente del equipo (dirigió la pasada campaña al 'Nastic' y durante esta Liga estuvo como segundo de Oltra) comentó ayer que «anímicamente es un buen momento para recibir al Málaga, y nuestra afición es un rival muy difícil para los contrarios», seguramente animado por el 1-4 de su equipo en Reus la pasada jornada. Dicho esto, elogió al rival de mañana: «No te puedes sentir inferior a nadie, pero los presupuestos están ahí y los potenciales se notan. El Málaga es un equipo que, aunque sea candidato y aspirante a subir de categoría, cuando no tiene el balón actúa como un equipo pequeño, solidario, bien puesto, aguerrido defensivamente» .«Su entrenador, con este modelo de juego ya tuvo un gran éxito con el Levante -añadió-. Está intentando repetirlo con sus distintas connotaciones, Málaga es Málaga y el Levante, el Levante. Pero hay ciertas similitudes y patrones, uno de ellos la seriedad. No se piensan que van a subir sólo por el escudo, lo hacen a través del trabajo. No nos van a dar facilidades. Tienen músculo, es un equipo fuerte y duro. Tiene individualidades importantes por fuera, su delantero...una muy buena puesta en escena», concluyó.