Rolón, tres meses y medio de espera para debutar en la Serie A con el Génova Rolón, en una rueda de prensa durante su etapa en Málaga. / Francis Silva El centrocampista cedido por el Málaga se estrenó en competición oficial hace una semana en la Copa SERGIO CORTÉS Lunes, 10 diciembre 2018, 17:16

Rolón al fin debutó en partido de Liga con el Génova. El centrocampista argentino cedido por el Málaga ha debido esperar tres meses y medio desde que comenzó la Serie A para disputar sus primeros minutos en el campeonato italiano; en concreto, 24 frente al SPAL.

Aunque llegó muy ilusionado al equipo transalpino (no tardó en ejercitarse con ropa del Génova cuando aún no estaba cerrado el acuerdo entre los clubes), Rolón sólo se había podido conformar hasta hace una semana con ser incluido en las convocatorias. Además, como entre mediados de agosto y comienzos de diciembre no estaban fijados encuentros de Copa, el argentino tampoco había tenido la opción de debutar en partido oficial.

Hasta el jueves pasado la trayectoria de Rolón en el Génova se había limitado a diez convocatorias sin un solo minuto jugado. Fue en el compromiso copero frente al Virtus Entella cuando el técnico, Cesare Prandelli, se decidió a darle los primeros minutos al centrocampista cedido por el Málaga y lo incluyó en el once titular.

En un partido loco Rolón jugó 106 minutos y formó pareja por delante de la cobertura con el belga Omeonga, hasta que Prandelli lo sustituyó por Sandro. El Génova cayó eliminado en los penaltis (2-2 al final del tiempo reglamentado, 3-3 tras la prórroga y 6-7 en los lanzamientos desde el punto fatídico), pero el técnico italiano volvió a apostar por el argentino en la recta final del partido liguero en casa frente al Spal en el puesto de medio de contención que ocupaba el portugués Veloso. El resultado de 1-1 ya no varió, pero al menos el exjugador de Argentinos Juniors -que llegó al Málaga impuesto por Abdullah Al-Thani- pudo disfrutar de sus primeros minutos en el 'calcio'. Aunque fuera después de tres meses y medio de espera.