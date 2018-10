La Rosaleda se prepara para su cita más solidaria La Rosaleda instantes antes del choque de esta campaña contra el Alcorcón. / Salvador Salas Un millar de aficionados han adquirido ya entradas para el choque del lunes, cuya recaudación irá destinada a los afectados por las inundaciones ANTONIO GÓNGORA Viernes, 26 octubre 2018, 01:12

La Rosaleda y el Málaga siempre fueron solidarios ante acontecimientos especiales. Y en esta ocasión no iban a ser menos, por lo que la entidad en bloque, incluidos los jugadores técnicos y empleados, emprendieron una iniciativa encaminada a recaudar fondos para los afectados por las recientes inundaciones en la provincia y aportará la recaudación de la taquilla íntegra del partido del lunes contra el Numancia (el choque arrancará a las 21.00 horas). De ahí que La Rosaleda ya se prepare para este cita especial. Los llamamientos son constantes para que los aficionados que no sean abonados adquieran entradas para este choque, algo que se está produciendo ya de una forma intensa, pese a que el día y la hora del encuentro no ayudan excesivamente.

En la jornada de ayer, a casi cuatro días para la celebración del partido, el club ya había vendido más de un millar de entradas, si bien las fuentes consultadas aseguran que el ritmo de compras irá aumentando progresivamente a medida que se acerque el encuentro, siendo el propio lunes el día en el que se prevé que se vendan más localidades. Las estimaciones no son claras en este momento, aunque se prevé que pasen por las taquillas (o a través de Internet) varios miles de seguidores de aquí a la celebración del partido, lo que permitirá que la aportación económica del Málaga y de su afición sea muy significativa para colaborar en la recuperación y abastecimiento de servicios en algunas localidades en las que la incidencia de las lluvias fue mayor. Las ayudas, en cualquier caso, siguen llegando desde distintos lugares.

Por 10 euros podrán ver los adultos el choque Málaga-Numancia en la zona más barata del campo de Martiricos

Para esta ocasión, el precio de la localidad más barata para los adultos, la Zona 2 de los Fondos, será de sólo 10 euros, lo que seguramente también animará a muchos aficionados a acercarse el lunes al campo de Martiricos para presenciar un partido atractivo, en el que el Málaga pretende mantener su espectacular trayectoria en casa (ha sumado todos los puntos posibles esta temporada como local), y colaborar con una causa solidaria. Los niños, además, pagarán cinco euros por acudir al este compromiso. Asimismo, los interesados también pueden hacerse con localidades para zonas más caras, lo que elevará los ingresos. El coste más caro, en los mejores asientos de Tribuna, asciende a 50 euros.

Esta iniciativa de colaborar con los perjudicados por el temporal llegó de una forma rápida por parte del Málaga, nada más observar los daños sufridos por el temporal. No hubo ninguna duda, empezando por el propio jeque Abdullah Al-Thani. Pero esta solidaridad llegó más lejos al anunciar también el club esta semana que se iba a habilitar una 'Fila 0' para que se pudiera aportar dinero de una forma directa, sin comprar entradas ni asistir al encuentro. En este última alternativa se puso en marcha con la colaboración de CaixaBank.

Y los jugadores y técnicos redondearon este impulso solidario en favor de los damnificados por las devastadoras lluvias en poblaciones como Campillos o Teba, entre otras, al adquirir todos ellos entradas para el encuentro (estas se donarán a la Fundación del club, que las repartirá por distintas instituciones benéficas). Esta decisión de los profesionales seguramente servirá como reclamo para que se incremente el ritmo de venta en las taquillas y a través de Internet. Los afectados por las inundaciones y el bombero fallecido, José Gil, en acto de servicio estarán muy presentes el próximo lunes en el encuentro del Málaga en el estadio de Martiricos.

Paralelamente a esta faceta solidaria, desde una perspectiva puramente deportiva, el equipo blanquiazul también espera el choque contra el Numancia con el deseo de mantenerse inexpugnable en casa y seguir dominando la categoría, de la que sigue siendo líder en solitario pese a la derrota de la semana anterior en el estadio del Elche.