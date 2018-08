Rosales se acerca al Espanyol Recio y Rosales, durante un entrenamiento de pretemporada. / Ñito Salas El club catalán negocia ya el fichaje del lateral del Málaga tras ver aumentado su tope salarial ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 29 agosto 2018, 00:43

Entre los jugadores del Málaga que pueden salir antes del viernes por la noche hay uno que destaca por encima de los demás. Es el caso de Rosales, un futbolista que trabaja al margen del grupo porque tanto él como el club pretenden romper su relación ahora, antes de que se cierre el plazo de fichajes. De ahí que el venezolano y el club de Martiricos estén muy pendientes desde ayer del Espanyol, que retomó las negociaciones para hacerse con el lateral tras quedar aumentada a última hora su partida del tope salarial. La operación estaba ya muy avanzada anoche.

Rosales, en cualquier caso, no es la única opción que está estudiando el equipo catalán para reforzar su defensa (necesita incorporar a un lateral derecho), aunque el interés espanyolista por el venezolano ha ido en aumento en las últimas horas hasta convertirse ya en su primera opción, según ha podido saber este periódico. Las negociaciones están en marcha y, salvo que aparezcan algunos contratiempos, lo más probable será que se cierren con un acuerdo, según las fuentes consultadas anoche. Las tres partes están ya conversando de una manera intensa y decidida.

La marcha de Rosales estaría acompañada en este caso de una partida económica para el Málaga en concepto de traspaso. No sería una cifra muy importante, pero sí interesante para el club de Martiricos, que necesita mejorar sus ingresos para que aumente su tope salarial. La salida del venezolano, además, permitiría ahorrarse su ficha, lo que abriría aún más la puerta para inscribir a los jugadores fichados y que todavía no disponen de ficha en LaLiga por tener rebasada esta partida destinada a la plantilla. Las mismas fuentes indicaron a este periódico que la cuantía del traspaso no está cerrada todavía.

Habrá que estar pendientes de la evolución de las negociaciones, ya que es previsible que entre hoy y mañana se pueda cerrar con un pacto, siempre que al Espanyol o al propio Rosales no les aparezcan otras opciones más interesantes. El lateral dispone de una amplia experiencia en Primera, donde ha brillado en campañas atrás vistiendo la camiseta blanquiazul del Málaga. La pasada temporada, sin embargo, fue negativa para el futbolista y también para el equipo de Martiricos. También juega en contra del jugador su condición de extracomunitario.

El traspaso del defensa sería importante para resolver el desajuste del club de Martiricos en los gastos máximos que LaLiga le permite para su plantilla y cuerpo técnico

Esta salida, si finalmente se concreta, sería muy importante para el ajuste de la plantilla malaguista en el capítulo económico, aunque hay algunas más que están a la espera. Otra sería la del también venezolano Juanpi, aunque en este caso el interés de los equipos por su fichaje es muy inferior al de su compatriota. En cualquier caso, las posibilidades para marcharse están abiertas y el futbolista podría encontrar un destino que le satisfaga en estos tres días que quedan. El centrocampista es uno de los futbolistas con más ficha para la temporada que acaba de empezar.

Otros casos

Son casos diferentes los de Tighadouni y Cenk Gonen. Por el primero apenas hay propuestas, mientras que el segundo tiene un acuerdo casi cerrado por un equipo turco, aunque la operación no acaba de cerrarse. Pese a que el tiempo apremia, en el club están convencidos de que encontrarán soluciones a última hora para la salida de jugadores, el aumento de los ingresos o la reducción de gastos. El Málaga deberá buscar hueco económico en su tope salarial para cinco jugadores que ahora no están inscritos y también para la llegada de un portero más y quizás algún jugador más.

Y tampoco se pueden descartar las sorpresas de última hora, ya que algunos futbolistas blanquiazules están siendo seguidos por otros equipos. Las necesidades observadas en los conjuntos de Primera en estas dos jornadas pueden animar a algunos clubes a buscar oportunidades en Segunda, sobre todo en un equipo que acaba de descender y que necesita equilibrar su tope salarial. De ahí que las horas que quedan hasta el cierre del plazo de fichajes se perfilan frenéticas en las oficinas de La Rosaleda. El primer movimiento puede ser el de Rosales, pero la operación de venta al Espanyol, aunque esté avanzada, sigue abierta.