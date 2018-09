Rotunda exhibición de un Málaga arrollador (3-0) 01:52 Salvador Salas Logra una goleada ante el Córdoba en un partido completo y redondo de arriba a abajo que le permite sumar cinco triunfos en cinco partidos ANTONIO GÓNGORA Sábado, 15 septiembre 2018, 20:25

Sin contemplaciones, rotundo, eficaz y arrollador. Nueva exhibición del Málaga, aunque en este caso fue demoledor tanto en defensa como en ataque, ofreciendo un gran espectáculo a su afición, que disfrutó más que nunca, para hacerse con un claro triunfo, que es el quinto de otros tantos encuentros ligueros. La trayectoria del equipo blanquiazul sigue siendo impecable, creciendo y elevando su confianza cada semana, manteniendo el pleno de puntos, en este claro el pleno al quince.

3 Málaga 0 Córdoba

Superó con claridad a un Córdoba que no dispuso de oportunidades y que se acercó muy poco a la meta local. Los triunfos por la mínima del equipo blanquiazul pasaron en esta ocasión a segundo plano para darse un festín también en ataque. Adrián, que completó un partido redondo; Hicham, que se machacó antes de caer lesionado, y Ricca, un capitán que está siendo muy eficaz, fueron los autores de los goles de la primera goleada del Málaga tras su descenso.

Este quinto triunfo reafirma al Málaga en el liderato y le permite mantener cada día más abierta las puerta de su objetivo, que es subir lo antes posible a Primera. Pese a que el campeonato acaba de empezar, el equipo blanquiazul está demostrando su jerarquía como equipo recién descendido, descubriendo nuevos valores, incorporando a jugadores de gran nivel y agradando cada día más a una afición se sigue ayudando al equipo cada semana.

01:52 Vídeo. Resumen y goles del Málaga-Córdoba (3-0)

Muñiz hizo algunos retoques en el equipo para cubrir las ausencias de su equipo de gala. Regresaron al once los internacionales N'Diaye y Munir, ya que la competición de Segunda no se detiene cuando se producen los parones de Primera. Volvió al banquillo, pero no al once inicial, Pacheco (salió unos minutos al final), lo que obligó al técnico a realizar alguna variación más. Ya ocupó Ontiveros la plaza de Renato en jornadas atrás, mientras que la mayor sorpresa estuvo centrada en la presencia del joven Hicham en el extremo derecho. Y se mantiene Harper en la alineación titular, el segundo filial del equipo, gracias al gran nivel que está ofreciendo.

La consistencia del Málaga era evidente una vez más desde el primer instante. El trabajo constante de los jugadores más adelantados, unido a la eficacia de los futbolistas de un corte algo más defensivo permitían al equipo blanquiazul controlar el partido y disponer de opciones ante un Córdoba que a veces dominaba en la posesión, pero sin inquietar excesivamente el área malaguista.

El trabajo era otra vez impecable, con un Ontiveros que protagonizó de inmediato una excelente acción individual que finalizó estrellando el balón en un poste. Pero apenas habría que esperar un cuarto de hora para que, en una jugada ensayada, Luis Hernández, impecable en su puesto, sacara de banda para que cabeceara Blanco en Primera instancia y Adrián en segunda para conseguir el primer tanto. Parecía el paso imprescindible para conseguir la quinta victoria.

Pese a que el Córdoba nunca bajó los brazos, el Málaga fue a más con el paso de los minutos, dominando, controlando y profundizando con peligro. Sólo había que esperar. Blanco tuvo un gran protagonismo con dos oportunidades más y disponiendo de una constante participación en el partido, como en una espectacular acción de N'Diaye que estuvo a punto de suponer el segundo tanto.

Al borde del descanso llegó ya el segundo, algo que merecía el equipo blanquiazul desde hacía muchos minutos: fantástica jugada de Harper, que se deshizo con gran esfuerzo y calidad de dos contrarios para centrar y que Blanco rematara en primera instancia y el joven Hicham lo hiciera después para conseguir su primer tanto y el segundo del Málaga en este partido. El marroquí se marchó inmediatamente después lesionado, por un problema muscular.

Galería. Las mejores imágenes del partido / Salvador Salas

En una reanudación propicia para el disfrute del público, el Málaga, pese a la ventaja, mantuvo siempre su orden y nunca olvidó el ataque ante un rival que intentaba dominar el juego para aproximarse a la meta de Munir, pero sin gran éxito. De hecho, Blanco tuvo otra ocasión magnífica y las aproximaciones malaguistas eran siempre peligrosas, con una afición completamente entregada a su equipo y divirtiéndose más que nunca.

Y el tercer gol para la goleada estaba a la vuelta de la esquina. Jugada a balón parado para que aprovecha Ricca para rematar cuando el balón quedaba ya suelto en el área. La solvencia malaguista comenzaba a quedar de manifiesto también con un amplio resultado, algo que no había conseguido hasta ahora. Y pudieron llegar más, pero todo quedó ya ahí. Ahora el Málaga tendrá que visitar a otro 'gallito' la próxima semana, el también descendido Las Palmas.