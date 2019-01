«Saldremos como si fueran los tres últimos puntos» Muñiz dialoga con Álvaro Reina en el entrenamiento de ayer en La Rosaleda. / Germán Pozo «Confianza cero; trabajo, máximo», sentenció Muñiz, que se solidarizó con la situación del Reus pero apeló a la importancia del partido PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 6 enero 2019, 00:41

En una situación con cierto surrealismo, el técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, tuvo que ofrecer una rueda de prensa ayer al mediodía sin confirmación todavía acerca de la decisión final del Comité de Competición sobre la celebración del partido ante el Reus. El gijonés centró su mensaje en que su equipo no incurra en la relajación por la coyuntura del rival: «No entramos en la situación de qué va a pasar, porque sería un error. Estamos preparando el partido para estar en la mejor disposición posible. Tenemos que creer en nuestro trabajo y no confiarnos. Tiene que haber confianza cero y trabajo máximo. Vamos a salir como si fueran los tres últimos puntos de nuestra vida. Nosotros nos solidarizamos, pero hay un partido».

A pesar de que el Reus cuenta cada vez con menos profesionales en sus filas ante los impagos, Muñiz cree que viene dando muy buena medida. «Es un buen rival e hizo muy buenos partidos en las últimas semanas ante Osasuna y Alcorcón. Va a haber once jugadores enfrente que van a pelear. Tendremos que hacer muy bien las cosas si queremos ganar», opinó, y reconoció que no tiene información precisa de lo que sucede en el cuadro tarraconense: «Lo vemos desde la lejanía. Tampoco sabemos exactamente lo que pasa allí. Vemos y leemos cosas, pero lo que está claro es que la categoría no se merece esa situación, porque ha mejorado mucho en los últimos años a todos los niveles».

Respecto a si la crisis del Reus denota que el control económico de LaLiga sobre los clubes no es del todo eficaz, argumentó: «No sé cómo es el control, pero es bueno para el fútbol. Años anteriores veíamos este problema en muchos equipos. Cada uno tiene que gastar lo que ingresa. No más. Todo lo demás introduce deudas. ¿Cómo ha ocurrido esa situación ? No lo sé. Tampoco sé si se puede mejorar o no el control. Pero control hay, porque cuando haces un equipo se sufre esa situación».

En lo deportivo, dio a entender que Luis Hernández, con una pequeña sobrecarga en la sesión de trabajo de ayer, aún no está para jugar, pese a que en la última semana había vuelto al trabajo con normalidad con sus compañeros: «Vamos a incorporarlo progresivamente. No vamos a arriesgar con una situación en la que pueda recaer. Iremos consultando sobre sus sensaciones con los médicos. Aunque haya adelantado el regreso con su dedicación, no vamos a cometer ningún riesgo. Es la jornada diecinueve o veinte e intentaremos que jueguen los que están al cien por cien».

Al hilo de ello, reconoció que Ontiveros es duda, y que la lista de convocados para el partido se conocerá hoy, tras una última sesión: «Tiene un golpe en la rodilla y veremos su evolución. No es grave, es una molestia. Por precaución no se ha entrenado (tampoco lo hizo el viernes)». Asimismo, no se pronunció sobre el inminente fichaje de Seleznyov, que llegó ayer por la tarde y vendrá como cedido por el Akhisarspor turco: «Es un error hablar de un jugador que no está con nosotros. Me preocupa mañana. El lunes hablamos de lo que queráis».

También fue abordado acerca de la presencia de Hugo con continuidad en los entrenamientos del primer equipo, lo que ha relegado a Hicham, que juega y se ejercita con el filial, cuando empezó la campaña junto a la plantilla profesional:«Valoramos el trabajo, los entrenamientos, disposiciones de juego y perfiles de los jugadores. Regalar no se regala nada. Cuando los jugadores están es porque se lo ganan». Y ¿qué pide Muñiz a los Reyes Magos, que llegan hoy a todas las casas? «Lo que le pido a los Reyes Magos es ganar. Aunque tengo niños, intento centrarme en mi trabajo y no despistarme. Hay situaciones que no podemos disfrutar como otra persona cualquiera», concluyó.