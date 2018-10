A seguir de dulce en La Rosaleda El Málaga tratará de prolongar esta tarde, ante un incómodo Albacete, su sensacional senda como local en lo que va de campeonato, con cuatro triunfos y sin recibir un solo gol PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 12 octubre 2018, 01:00

A la par que el Málaga sigue fiel a sus ideales crece una corriente crítica con el juego del equipo, ya que el liderato, los resultados y la solidez defensiva son incuestionables, y no son moco de pavo después de una planificación tardía y en un club que iba a la deriva en plena depresión deportiva. Se cuestiona que el equipo no ejerce un control claro de los partidos, que llega muy pocas veces al área rival, que su confianza en sus posibilidades le hace ser un tanto especulador, con lo que no divierte.

Málaga-Albacete LaLiga 123 Jornada 9.ª La Rosaleda 16.00 (LaLiga 123 TV) Árbitro Gorostegui Fernández (Comité Vasco)

Justo cuando cualquier rival de Segunda se cambiaría por el Málaga pueden resultar un tanto extemporáneas estas críticas, fortalecidas tras el 1-0 al Majadahonda y el 1-1 en Riazor.«Agradar a todo el mundo es imposible», afirma Muñiz al que avalan un equipo que sabe a lo que juega y un arranque de temporada en el que es difícil tras ocho partidos apelar a la fortuna a pesar de tanto resultado ajustado.

El Málaga siempre es un reloj. Lo ha sido hasta ahora, y especialmente en La Rosaleda, donde ha ganado sus cuatro partidos sin encajar goles (1-0 al Alcorcón, 3-0 al Córdoba, 1-0 al Tenerife y 1-0 al Rayo Majadahonda). El propósito es seguir de dulce ante un Albacete que hace apenas unos días era el único conjunto invicto de la categoría. Justo hasta caer en Oviedo (1-0), lo que puso fin a una gran racha fuera: 1-2 al Reus , 1-3 al Mallorca y 1-1 con Las Palmas (siete puntos sumados fuera por seis de local). Puede sonar a tópico, pero se espera una batalla clásica de Segunda.

Los dos equipos llegan afectados por el 'virus FIFA', pero más el Málaga, sin dos de sus pilares, Munir y N'Diaye, frente a la marcha del atacante albanés Manaj en el rival. Se espera ver a Kieszek (este con la papeleta de rendir bien en un puesto de máxima relevancia sin gozar de continuidad en la competición) y Lacen en el campo, las soluciones empleadas ante la anterior ventana de selecciones (en el 1-0 al Tenerife), pero no se descarta alguna otra solución en el centro del campo.

En un Málaga que necesita ganar para asegurar el liderato –de no hacerlo lo puede perder el domingo si vence el Granada– Muñiz convocó a Andrés Prieto y a Boulahroud, en una decisión nada sorprendente, pero sí llamó más la atención que el extremo Renato, después de una semana trabajando con normalidad con el equipo tras la lesión, siga fuera de los planes. Lo de Juan Carlos, otro jugador reintegrado con el grupo, sí que invita más a la calma, como confirmó ayer el entrenador.

Lacen, al once; 'boula', a la lista La baja de N'Diaye hace correr turno en el centro del campo. Lacen se perfila como titular, y Boulahroud entró en la convocatoria tras varias jornadas fuera de ellas. Muñiz dispone de otras opciones, pero con un matiz mucho más ofensivo, como situar a a Juanpi por dentro.

Más allá de las ausencias por compromisos de selecciones, el Albacete puede quejarse de que llega con más bajas de peso que su rival. Ramis se llevó a 19 jugadores, al no contar con el exmalaguista Erice, Susaeta (uno de los jugadores de la categoría con mejor golpeo de balón) y Acuña. Por el contrario, son novedad el extremo brasileño Paulo Vitor y los centrales argentinos Gentiletti y Gorosito.

El técnico del 'Alba', Ramis, se marcó como reto dejar la puerta a cero, después de que su equipo sólo lo haya logrado una vez esta campaña. El cuadro manchego tendrá el apoyo de 350 aficionados y en el palco estará como vicepresidente del club visitante Víctor Varela, no hace mucho empleado del club en diferentes facetas en la etapa de esplendor de la 'era Al-Thani' y también cuando llegaron las vacas flacas coincidiendo con la disputa de la Champions. Varela permite que no se extinga una línea de sucesión de 'boquerones' en La Mancha, tras losEdu Ramos, Basti o Padilla.