SEGUNDA ES UNA PESADILLA

No podíamos estar invictos siempre, eso está claro, pero te da mucha rabia que la primera derrota llegue en un partido como el de ayer en Las Palmas, que estuvo siempre controlado por el Málaga, salvo en una jugada aislada en la que Rafa Mir se aprovechó de una extraña desorientación defensiva para doblegar al líder. No pasa nada, pero te fastidia perder y hacerlo como ocurrió, porque los mejores 15 minutos del Málaga en lo que va de temporada fueron los primeros frente a la Unión Deportiva, donde sólo faltó la pimienta del gol, que no llegó por mala suerte.

Ojalá no me equivoque. Los dos equipos que se midieron en el estadio canario serán los que asciendan directamente a Primera, entre otras cosas porque tienen hechuras de conjuntos de la máxima categoría. En su enfrentamiento, la igualdad fue máxima, y sólo podía decidir la balanza cualquier distracción. Esa la tuvo el Málaga, que, si destaca, es por su orden y por su concentración, en una extraña jugada, además que desesperó a un impotente Munir que vio cómo hasta cuatro de sus compañeros dejaron el camino expedito para el delantero canario, que curiosamente salió desde el banquillo.

Al Málaga, por ponerle un pero, aparte de la jugada del gol, su falta de llegada ante la meta local, aunque en los compases del primer cuarto de hora cada jugada, cada saque de banda favorable a los de Muñiz daba la sensación de que podía acabar en el fondo de la portería amarilla. No fue así, y como el equipo no pudo mantener el ritmo y la posesión inicial, era verdaderamente imposible, los canarios fueron despertando de su siesta y comenzaron a llegar en arreones, pero, repito, siempre estuvo el Málaga tranquilo, con seguridad, sabedores de que la cosa estaba más o menos controlada, pero en el fútbol todo es imprevisible, y curiosamente en un saque de banda nos hicieron el gol.

Repito, no pasa nada. Quien hubiera creído que esto era un paseo militar habrá despertado de su sueño. Esta Segunda es una sórdida pesadilla....