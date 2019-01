Seleznov: «Quiero jugar en Primera»

Caminero admite que habrá una opción para que siga el punta, ya con el 'transfer'

El director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, analizó de forma somera la situación de fichajes del club en el mercado invernal. Fiel a su línea, no ofreció detalles concretos, y lo más noticioso que se le pudo oír fue hablar de una opción de que siga Seleznov al final de temporada, pero no se extendió al respecto. No queda claro si la continuidad estaría o no a expensas del ascenso a Primera, lo que parece probable, y en qué cantidad se cifraría. «Ya sabéis que de temas de contratos no hablo», recordó el madrileño.

«Buscábamos un jugador con características de entrega y de luchar con gol, fuerza, con un buen golpeo... Además de las referencias que teníamos, el míster lo había tenido y lo conocía muy bien. Pensábamos que era el jugador que podía llegar para el objetivo«, comentó el dirigente. Lo cierto es que su perfil puede ser el complemento ideal que necesitaba la plantilla en el ataque, un 'hombre gol' que se aproveche del trabajo y los movimientos de sus compañero.

Respecto a la posibilidad de que haya nuevos fichajes en otras demarcaciones (como la de medio centro o la de extremo), Caminero dijo de forma escueta: «El mercado está abierto y vamos a intentar en lo que podamos ayudar al equipo. Tenemos en el primer equipo 23 fichas. Valoraremos en lo que queda de mes alguna situación que se nos ha planteado de salida». Caminero no concretó si, al margen de la marcha de Haksabanovic (que desde este mes no se entrena con el equipo ya), se refería con ello a Héctor. «Algunos de nuestros jugadores que cuentan todos los domingos tienen ofertas de España y de fuera», sorprendió diciendo más tarde aunque dando a entender que no se buscará que se marchen. «Si en Primera ya hay jugadores que salen de forma imprevista, imagínese en Segunda», añadió, y concluyó afirmando que «siempre que podamos intentaremos mejorar al equipo».