Seleznyov, complemento de Blanco

Un 'nueve' puro, a la vieja usanza, de esos de maniobras sencillas pero eficaces, y siempre con el gol entre ceja y ceja. Así es Yevhen Seleznyov, el que va camino de convertirse en el primer fichaje de invierno del Málaga, pues llega esta tarde a la ciudad para ultimar su llegada como cedido hasta el final de la temporada, que es también el margen que le queda de contrato con su actual club, el Akhisarspor turco (que fue goleado por el Sevilla por 6-0 en la fase de grupos de la Europa Liga esta campaña).

Sus datos Ficha personal Fecha y lugar de nacimiento: 20-6-1985, Makiivka (Ucrania). Altura/peso: 1,85 m./78 kilos. Trayectoria Por clubes: Arsenal Kiev (2006-08), Shakhtar Donetsk (2008-09, 2011-12 y 2016), Dnipro (2009-2011 y 2012-16), Kuban Krasnodar (2016), Karabukspor (2017) y Akhisarspor (2018).En total, 229 en la Premier ucraniana (110 goles), 53 partidos en la Liga turca (16 dianas) y 9 en la Liga rusa (tres goles). Títulos: Tres Ligas, dos Copas y tres Supercopas ucranianas, dos Copas turcas y dos 'Pichichis' en Ucrania. Con la selección: 57 partidos y once goles. Acudió a las fases finales de lasEurocopas de 2012 (no jugó) y 2016. Temporada actual: Diez partidos y tres goles.

A sus 33 años, Seleznyov sigue siendo un jugador cotizado. Se mantiene en las convocatorias de la selección ucraniana y tenía otras ofertas en Turquía.Además, llega bajo el aval de Muñiz, con el que coincidió casi tres temporadas: la 2010-11, la 2012-13 y gran parte de la 2013-14. Este aspecto ha sido clave para que el atacante se haya impuesto entre las opciones que manejaba la dirección deportiva.

Seleznyov ha desarrollado fundamentalmente su carrera entre Ucrania y Turquía, allí en los últimos tiempos, pero fue objeto de la polémica en 2016 al irse a Rusia (efímero paso por el Kuban Krasnodar) con el conflicto de Crimea bien fresco. El delantero, nacido cerca de Donetsk, había sido ídolo en su país meses antes al meter al Dnipro en la final de al Liga Europa (marcó en la ida y la vuelta de las semifinales ante el Nápoles), teniendo que jugar los partidos de casa a 400 kilómetros, en Kiev. Sin embargo, mientras sus compañeros subastaban sus medallas de la Liga Europa para recaudar fondos para las tropas ucranianas, él se iba a un club del país rival. «Nunca he mezclado el deporte con la política. Espero que la gente entienda mi decisión. Sé que habrá quien me catalogue de traidor, pero yo no he traicionado a nadie. Yo sólo he venido a Rusia para jugar a fútbol y para poder ayudar a mi selección en el futuro», dijo, pero perdió enteros en la selección.

Nueva pareja

Seleznyov llega para formar pareja con Blanco, que podría quedar algo más liberado como segundo punta y aprovechar así su juego de espaldas, sus dejadas por alto o por bajo y su inteligencia táctica. Se da el caso de que ambos estuvieron muy cerca de coincidir en las filas del Shakthtar Donetsk en la temporada 2016-17. Sin embargo, Blanco estuvo la primera parte de este curso en el Karpaty, y se fue en el mercado invernal alShakhtar, desde donde salió Seleznyov, sin minutos, al Karabukspor en las mismas fechas.

Seleznyov se maneja mejor con la pierna derecha, pero es un rematador fiable también con la zurda. Va bien por alto y ha marcado incluso goles de chilena en su carrera, pero lo que mejor lo define es la simplicidad. No busca adornos en su juego. Es directo y práctico y usa muy bien su cuerpo para proteger el balón ante los rivales. El gol lo define. Siempre tuvo, nunca lo perdió, y llego a ser dos veces seguidas máximo realizador de la Liga ucraniana (2010-11 y 2011-12).