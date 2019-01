«Siempre se puede mejorar, pero estamos en el camino» Adrián, con el balón, en el entrenamiento de esta mañana. / Germán Pozo Adrián hace un balance positivo de la primera vuelta del Málaga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 15 enero 2019, 12:42

El medio centro Adrián sustituyó a última hora a su compañero N'Diaye en la sala de prensa del Ciudad de Málaga este mediodía, debido a un compromiso de última hora del senegalés, que es el que estaba previsto que acudiera. El madrileño, autor del segundo tanto del equipo en Zaragoza el domingo, hizo una valoración de la primera vuelta del equipo y le dio una buena nota a lo realizado: «El balance es positivo. Estamos ahí arriba. A un punto del líder y empatado con el segundo, que comparte la segunda posición. Estamos en el camino del objetivo marcado, que es intentar posicionarnos en esa zona. En una competición tan igualada como esta Liga hay alternativas para todos. Estamos siendo un equipo regular y que compite bien, más allá de momentos en que se den mejores o peores resultados«.

A Adrián le preguntaron sobre si serán capaces de repetir en la segunda vuelta los 39 puntos actuales, porque sería garantía de ascenso. «Es complicado. Los números suelen estar en 75. Pero las cuentas nunca salen en esta categoría. Hay que vivir el día a día. Hay que seguir trabajando. Esta es una competición muy igualada. Hay otros equipos que no están pasando por un buen momento y siguen ahí arriba. ¿Que se puede mejorar? Siempre se puede mejorar«.

También se refirió a su gol y al hecho de haberlo logrado mostrando una de las virtudes que han definido su carrera, la llegada al área para definir, pero este curso le está tocando actuar como medio centro puro, y eso coarta en cierto modo su libertad ofensiva: «Es una posición distinta. Partes un poco más retrasado para darle apoyos al juego.Es verdad que te aleja un poco más del área. Durante la temporada inconscientemente he podido estar llegando menos pero no es que me pida el míster que no lo haga. Podría ser un buen objetivo para esta segunda vuelta. A ver si puedo ayudar en esta faceta que creo que tengo».

Dicho esto, dejó claro que no depende de él beneficiarse de un esquema con tres medios centro como el del domingo y jugar más adelantado. «Es cuestión del entrenador. Siempre estoy dispuesto a jugar donde sea, en la posición que sea. Lo que me gusta es seguir siendo titular y pudiendo ayudar«. Además, aclaró que no se consideró el señalado de la derrota ante el Reus (0-3): »No me pudo sentir señalado en ningún momento. He jugado en todos los partidos que he estado disponible. El único en que no estuve de salida fue el otro día. Entré luego y pude ayudar, lo que es algo positivo«.