«La situación no tiene solución; la viabilidad del club es cero» Tito, que se ha desvinculado del Reus hace unos días. / SUR El jugador del Reus Tito, que se desvinculó hace días, ataca duramente la gestión de una entidad a la que ve abocada a su desaparición PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 4 enero 2019, 00:20

El Reus siguió ayer trabajando con normalidad cara al choque del domingo en La Rosaleda, y completó una sesión de trabajo matinal. Sin embargo, el mal ambiente continúa, con los comunicados de algunos jugadores que han salido recientemente. Uno de los que se desvincularon en los últimos días de diciembre, el centrocampista Tito (que no estuvo inscrito en la competición desde agosto), hizo unas declaraciones, recogidas por COPE Málaga, acerca de la situación del club, en las que evidenció la gravedad de la situación y el malestar.

«Tarde o temprano vas a deambular por los campos, porque no tendrás suficientes jugadores profesionales para competir», dijo el veterano centrocampista, que tiene claro a quién hay que achacar los males de la entidad tarraconense:«El principal culpable es Joan Oliver (director general) y, luego, todo el consejo de administración, que ha hecho una pésima gestión del club». «Se pudo solventar la situación en la que estamos en agosto, vendiendo el club, porque es conocido que en agosto hubo una oferta para vender el club y Oliver no quiso –continuó–. La situación se ha ido alargando hasta diciembre y ahora creo que no tiene solución. Muy a mi pesar y para la afición y la población de Reus y también para sus trabajadores, creo que la viabilidad del club es cero».

Sigue el trabajo

Los doce futbolistas del primer equipo que todavía tienen contrato en vigor, más Isaac Cuenca, que sigue entrenándose a la espera de encontrar algún club que quiera contratarle, y Yoda (sin ficha, pero con contrato) y los jugadores del filial que habitualmente ayudan en las sesiones, siguieron ayer con el trabajo.

Dado que el Reus se quedó con sólo doce profesionales, el técnico, Xavi Bartolo, viene contando con nueve jugadores del filial que prepara Albert Company y que milita en el grupo V de Tercera División:es el caso de Gonzalo Pereira, Martí Vilà, Ruben Enri, Alfred Planas y Adrià Guerrero, quienes ya han debutado en Segunda A, a los que se han unido el portero Chechu Grana, los defensas Reina y Gaixas y el delantero Gori López.

Los rumores son continuos en torno al equipo. Que si el capitán Olmo y el atacante Fran Carbia no viajarán a Málaga ya que se pueden desvincular el martes por un procedimiento abreviado; que si el club trata de fichar jugadores, lo que LaLiga no permite aun ocupando el salario de los que se han ido, y acerca de la incertidumbre sobre que la próxima semana se abonen o no las nóminas del último mes a la plantilla.