Sólo un indiscutible entre los cedidos del Málaga Jony, de celebración tras el triunfo ante el Rayo Vallecano a domicilio (1-5). / Dani Sánchez Jony es el único de los nueve jugadores a préstamo de los blanquiazules que es titular siempre con su equipo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 25 octubre 2018, 01:07

El Málaga cuenta esta temporada con seis jugadores cedidos en sus filas (Pau Torres, N'Diaye, Haksabanovic, Héctor, Koné y Blanco), además de otros nueve que tiene a préstamo en otros clubes. Cubierta la cuarta parte de la temporada en la mayoría de las ligas, puede ser el momento de hacer un primer balance acerca de cuál está siendo el rendimiento de estos últimos y si la entidad de Martiricos encontraría argumentos para asegurarse el concurso de estos futbolistas la próxima temporada, ya que todos tienen al menos un vínculo con el club de La Rosaleda hasta 2020, aunque algunos hasta un año más tarde.

Entre los nueve sólo uno alcanza la categoría de indiscutible, un Jony cuyo rendimiento cada vez que no lleva la camiseta del Málaga alcanza una dimensión que nunca registró de blanquiceleste. O más bien habría que hablar de su capacidad para mostrar su mejor versión a las órdenes de Abelardo, con el que ascendió a Primera con el Sporting y con el que ahora es fijo en el once en las alineaciones del Alavés, de largo uno de los conjuntos revelación en el inicio del curso en Primera. Sin haber marcado goles, ofreció cuatro asistencias, en los triunfos ante elEspanyol (2-1), Valladolid (0-1) y Rayo Vallecano (1-5), partido en el que regaló dos tantos.

Cecchini y Mikel también participan con asiduidad, mientras que Rolón está inédito y Rosales sólo ha participado en un encuentro

Rosales ha vuelto con su selección dos años después, y Mikel y Keko están lesionados

En total Jony ha jugado 709 minutos sobre un total de 810 posibles en la Liga y sólo en el Ciutat de Valencia su técnico optó por reservarlo de salida para explotar su velocidad en el último tercio del choque (derrota por 2-1 ante el Levante). Su verticalidad, desborde y los centros al área son un plus para el Alavés, un equipo muy directo en sus transiciones y con el que ha sido el jugador más destacado en varios choques. Lo curioso es que Jony también estuvo muy bien la segunda parte de la campaña anterior, en su cesión al Sporting de Gijón, a las órdenes de Baraja. Sólo en el año y medio de malaguista pareció un jugador cabizbajo, sin confianza y sin chispa, lejos también de su mejor registro físico. Al margen de Jony, el rendimiento de los otro ocho cedidos está casi siempre lejos de la mejor nota.

Rosales

El venezolano renovó por un año más justo antes de cerrar su préstamo al Espanyol, donde no es la primera opción de Rubi en el lateral derecho. Quien juega es el veterano Javi López, y el venezolano sólo tuvo una oportunidad ante el Eibar (1-0). La explicación es sencilla, fue entresemana, en el ecuador de un tramo de tres jornadas en siete días. Las rotaciones estaban cantadas.La noticia ha estado más en el regreso del jugador con la selección 'vinotinto' tras casi dos años de ausencia.

Luis Muñoz

Un caso muy peculiar el suyo, porque ha pasado del ostracismo a ser titular en las dos últimas jornadas ligueras. El canterano malaguista no triunfó la pasada campaña en el Lugo, y en el arranque de esta llevaba el mismo camino en el Córdoba, pero la fragilidad defensiva de su equipo ha llevado a Sandoval a efectuar continuos experimentos en la línea de retaguardia. Luis ya salió al final en el triunfo ante el Almería (8 minutos) y lo jugó todo en El Sadar (3-1) y ante el Deportivo (1-1).Además, marcó un gol en la Copa al Elche.

Mikel

Ha sido de los que más ha mejorado respecto al último año. Está gozando de algo más de continuidad en el Reus que en el Cádiz, aunque el cuadro catalán es el que menos sobrado está de efectivos, por un problema habido este verano con el tope salarial. El central venezolano ha sido titular entre las jornadas segunda y séptima, y se ha perdido las tres últimas por una lesión de rodilla. Mikel ya no actúa de lateral, y su compañero en el eje de la zaga era el exjugador del Marbella Catena. Además, dio el pase del gol en el triunfo por la mínima en Tenerife.

Rolón

Su situación no ha cambiado. No jugaba en el Málaga, y tampoco lo hace en el Genoa, un club que tiene un funcionamiento muy peculiar en la contratación de jugadores, ya que revoluciona su plantilla cada curso y suele tener a su vez un elevadísimo número de futbolistas a préstamo en otros conjuntos. La peculiaridad italiana es que se permite en cada jornada liguera tener a todos los suplentes en el banquillo en disposición de alinearse. Rolón sólo estuvo de baja en las jornadas séptima y octava. Que apenas cuenta para Ivan Juric se refleja en el hecho de que ni siquiera entró en las rotaciones en el equipo cara al duelo copero ante el modesto Lecce.

Cecchini

Otro de los jugadores que sí ha pasado a ganar en minutos y experiencia. En su apuesta por retornar a Argentina tras mostrarse aún falto de bagaje para Europa, es habitual en las alineaciones del Banfield. Fue titular en las seis primeras jornadas, y ha dejado de contar en el once inicial en las tres últimas. Sólo disputó minutos en una de estas citas.Su equipo, en la zona media de la máxima categoría en su país, cuenta con él como medio centro, no más avanzado, y desde esta posición no ha contribuido ni en goles ni en asistencias.

Keko

De más a menos en un Valladolid que es otra de las sorpresas del primer cuarto liguero en la máxima categoría. Ha sido titular en cuatro jornadas y en el primer tramo del torneo sólo partió desde el banquillo ante el Barcelona, cuando fue protagonista al marcar un gol anulado por fuera de juego tras la consulta al VAR y que hubiera dado el empate a su equipo. Después ha sufrido una lesión en un pie (una talalgia traumática) que no le ha permitido ya más que ir de suplente en la jornada séptima. El buen papel actual de jugadores como Antoñito o Toni Villa en las bandas le puede complicar en el futuro hacerse con un hueco en el once.

Tighadouini

Hace ya muchos años que la afición malaguista se ha olvidado del nombre de este holandés de ascendencia marroquí, que sólo gozó de minutos en el arranque de la temporada 2015-16, a las órdenes de Gracia. Posteriormente fue cedido al Kayserispor turco y al Twente y al Vitesse holandeses. Ahora lo intenta en un torneo de aún menos nivel, el danés, en las filas del Esbjerg. Tampoco ahí ha echado la puerta abajo. Ha disputado solamente 144 minutos en el torneo liguero, y ha llegado a disputar dos encuentros también con la plantilla del reservas. Al menos marcó un gol en el triunfo a domicilio ante el Horsens (1-2) en la jornada duodécima.

Santos

Cuatro jugadores del Málaga de la pasada campaña están en el Leganés, de los que Recio y En-Nesyri llegaron traspasados y Rolan, después de una rocambolesca situación que le obligaba a ir al Deportivo, club desde el que salió. Sólo Santos sigue siendo de la entidad de Martiricos, pero le sigue costando afianzarse en Primera. Hasta ahora ha demostrado ser un jugador mucho más fiable en Segunda. Ha jugado en seis de las nueve jornadas (en la última no fue convocado), pero sólo fue titular en la mitad de estos partidos, y ha dado dos asistencias de gol, en el 2-2 contra la Real Sociedad y en el 1-0 al Rayo.