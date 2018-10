QUE SEA SÓLO UNA MALA NOCHE

El gran Chiquito de la Calzá (como verdaderamente lo conocían en su barrio trinitario), al que hoy se le concede la Medalla de la Ciudad a título póstumo, hizo célebre aquella frase de «una mala tarde la tiene cualquiera». Algunos colegas de profesión aseguran que cuando ven salir a los jugadores del hotel ya intuyen cómo va a ir el partido. Como si fuera fácil descubrir en el rictus del futbolista, siempre protegido por los auriculares último modelo, sus sensaciones cara al partido. Confieso que de psicólogo tengo bastante poco y también que por naturaleza soy más pesimista que optimista. No sé, será que crecí entre vaivenes clasificatorios del Málaga a finales de los 70 y que en la década siguiente viví más sinsabores que alegrías hasta desembocar en la fatídica promoción con el Español (y mira que el 6-2 al Madrid y el 5-1 al Atlético valen para toda una vida). Los que están por debajo de la treintena, en cambio, son unos afortunados. Se han acostumbrado al Málaga de Primera, a ver La Rosaleda con un ambiente espectacular -y con el viento a favor, porque antaño el estadio sólo se llenaba para ver a los 'grandes' y estaba poblado de madridistas y 'catalinos' (como entonces se llamaba a los 'culés')- y hasta a saborear la UEFA y la Champions. Como ya digo que suelo errar en demasía cuando me dejo llevar por las sensaciones, tenía peores antes del partido con el Albacete que el viernes. Reconozco que me sorprendió (para bien) el Elche y que vi en la derrota en el viejo Altabix la consecuencia de más méritos locales que de deméritos del Málaga. Sencillamente el equipo de Muñiz nunca estuvo en el partido, no fue ni la sombra en muchos aspectos de lo visto hasta ahora y se le observó demasiado incómodo en todo momento. Es cierto que la categoría es imprevisible (ayer lo vimos en el Mallorca-Extremadura), pero, eso sí, por primera vez aprecié más 'hambre' en el rival y me desagradó. Por eso, confío en que fuera sólo una mala noche.