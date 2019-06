EL SUEÑO ESTÁ MÁS CERCA

Hubo fases del partido ante el Elche en el que nadie podía pensar que el Málaga que barría a su rival jugaba con nueve suplentes. Pues así era. Víctor Sánchez del Amo, que pase lo que pase en la promoción creo que se ha ganado la renovación, guardó sus titulares para este miércoles, pero los automatismos que ha transmitido al equipo, las ganas y la ambición han impregnado a una plantilla a la que el 'antisistema' Muñiz hizo parecer mucho más mala de lo que en realidad es.

No podemos lamentarnos, porque ahora lo que hay que intentar es batir al Depor y al que venga para subir a Primera, pero ¡qué pena que el cambio de entrenador no se hubiera hecho cinco partidos antes!: ahora estaríamos borrachos celebrando el retorno a Primera. De todas formas tenemos una oportunidad, un tanto 'asesina' porque lo que viene ahora es una lotería, y en el fútbol dos y dos no son casi nunca cuatro. pero lo que es indiscutible es que el equipo de Segunda que mejor ha llegado al final de la temporada ha sido el Málaga, que además ha descubierto que jugar al ataque y meter goles no produce urticaria ni es una enfermedad, todo lo contrario. El Depor es un rival que no da buena espina, porque tiene jugadores muy sólidos, pero también los tiene el Málaga, y si no habían levantado la mano para reivindicar su categoría fue por culpa de Muñiz. Así de duro, pero así de claro...

Muy buenas sensaciones del 'Málaga B'. Hay jugadores que ofrecen garantías para lo que viene, como Boulahroud, al que Víctor le ha dado confianza, con mención aparte al meta Kieszek, que no sólo hizo un par de muy buenas paradas, sino que transmitió una confianza que se agradece mucho.

El miércoles comienzan las eliminatorias. Es, repito, una lotería, pero este Málaga está en un momento dulce. No hay que confiarse, pero tampoco hay que ir con miedo, porque el susto lo metemos nosotros. A estas alturas no creo que haya nadie que quiera enfrentarse al Málaga. El sueño de retornar a Primera está más cerca. ¡Que se cumpla!