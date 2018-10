«Sí sueño con marcar en La Rosaleda, pero más con jugar en Primera con el Málaga» Dani Pacheco (segundo por la derecha), junto a Alberto Navarro (concejal de Deportes); el hermano del malaguista, Juan (Gala, campeón juvenil en Cambrils) y Adrián Garrido (ahora en el Alhaurino), ayer en Pizarra. / Germán Pozo Rodeado en Pizarra de familia y amigos, Dani Pacheco huye de retos personales: «El Málaga tiene que estar en Primera el año que viene; debe ser mi único objetivo y el de todos» SERGIO CORTÉS Miércoles, 24 octubre 2018, 00:49

Aunque siempre exhibe una sonrisa, el rostro de Dani Pacheco tiene una 'iluminación especial' cuando está en Pizarra, entre los suyos, rodeado de su gente. Quizá sea porque ahora, más maduro (el 5 de enero cumplirá 28 años), valora infinitamente estar cerca de la familia y de los amigos de forma permanente, y no sólo de paso, de visita rápida, en un parón de la Liga o unas vacaciones. «Se ha juntado todo para bien», recalca. Invirtió en una vivienda cerca del estadio de atletismo y lo que será la ciudad deportiva, nació su sobrina (Mariola)... y todo antes de que el Málaga se planteara reclutarlo. Y por eso esperó y esperó durante dos meses hasta que todos los factores confluyeron. El primer sueño era vestir como profesional la camiseta blanquiazul, pero aún quedan otros. «Claro que sí sueño con marcar en La Rosaleda, pero mucho más con jugar en Primera con el Málaga», destaca.

Ayer Dani Pacheco estuvo rodeado de su familia y algunos amigos. Canal Sur Radio emitió desde Pizarra 'La jugada de Málaga' y además en un lugar inolvidable para él. A las puertas del antiguo Ayuntamiento (ahora los juzgados) recordaba: «Ahí, donde está esa asesoría, tenía mi padre su primer bar. Y aquí, en esta plaza, jugábamos nosotros con la pelota hasta que se nos colaba en el bar de Ramón». Su hermano Juan, aquel Gala del histórico Málaga campeón de España juvenil en Cambrils, apostillaba: «Sí, pero teníamos que entrar pronto por la pelota, porque si no...» Dani y Juan, Juan y Dani, dos hermanos inseparables que se vieron inmersos en una situación que acabó por obligar al primogénito a sacrificarse.

La marcha de Dani al Barcelona llevó como represalia de los dirigentes del Málaga la baja de aquel prometedor centrocampista. «Fue una conversación muy sencilla. Nos sentamos los tres y hablamos. Dani quería irse, era su sueño, y yo lo tuve claro. Había que mirar hacia adelante. No lo vi como un sacrificio, sino como una gran oportunidad que no se presentaba todos los días», explica Juan. El actual concejal de Deportes de Pizarra, Alberto Navarro, amigo de ambos y de la edad del mayor, es más gráfico: «Yo lo tengo muy claro: Juan se sacrificó y volvería a hacerlo por su hermano».

Comparaciones

Fiel a su pueblo, que se conoce como la palma de la mano, Dani Pacheco es asiduo ahora al bar Cata y Corte, donde José Miguel Sánchez exhibe sus dotes en el corte del jamón. Por allí han pasado ya futbolistas amigos y lo harán, a buen seguro, componentes de la plantilla. Pero en su Pizarra el medio punta malaguista ya se ha acostumbrado a las comparaciones con su hermano. Ahí el debate está servido. Su padre, guasón e irónico hasta más no poder, es Salvador Pacheco. No pregunten así por él en la localidad del Guadalhorce, sino simplemente por 'el Peluca', el apelativo por el que lo conocen desde que lucía una melena que no tenía fin. «Yo estoy muy orgulloso de Dani, pero Juan era tres veces mejor jugador que él», apunta. Y no lo hace para picar al más pequeño, al que ha llegado a profesional –bueno, en cierto modo sí–, sino como un claro lamento de que el mayor, al que nadie discutía su futuro, saliera por la puerta de atrás de La Rosaleda.

A cambio, como padre y ya abuelo, debe soportar que le echen en cara que no haya cumplido la promesa de dejar de fumar, aquella que hizo cuando surgió la opción de que Dani llegara al Málaga en el primer verano de la 'era Al-Thani', en un leve intento de la efímera directora general, Yasmin Al-Sahoud. «Lo dejaré cuando marque el primer gol en La Rosaleda...», esgrime ahora.

Marcar en La Rosaleda. Como si fuera una obsesión para Dani Pacheco. No da esa impresión. «No es algo que me agobie, de verdad. Claro que sueño con marcar en La Rosaleda, como le pasaría a cualquier futbolista malagueño, pero mucho más con jugar con el Málaga en Primera. Nunca he sido un futbolista 'chupón' y siempre, en los equipos en que he estado, he puesto por delante al equipo, pero es que el Málaga tiene que estar en Primera el año que viene. Ese debe ser mi único objetivo y el de todos. Además, a eso he venido...». El edil de Deportes también le lanza una pulla: «A la niña de Juan (de apenas año y medio) le ponemos la pelota delante y le decimos: 'Gol del tito'. Pero vamos a tener que cambiar la frase...» Por si acaso, conviene aclarar que en Pizarra se celebró el gol de Harper en Almería como si fuera de Dani Pacheco dada la calidad de la 'asistencia' de este.

Con un balón, de forma improvisada, Dani y su hermano se juntaron para hacer picaditas con Alberto Navarro cuando vieron llegar a otro de los suyos. «Ahí viene 'Adri' y, mira, uniformado y todo (con camiseta y pantalón de chándal del Málaga)», recalca el extremo. Se trata de Adrián Garrido, central del Alhaurino, coordinador del fútbol en Pizarra, que llegó a los juveniles del Málaga y hasta emigró a Oceanía, donde jugó la Champions de aquel continente. Y ahí empiezan los piques. «A ver, los gorditos, ¿dónde nos ponemos?», bromea Juan, aquel Gala campeón juvenil en Cambrils. Y de nuevo comienza el debate sobre quién de los dos Pacheco es mejor.

José Miguel Sánchez hizo ayer para Dani Pacheco este peculiar regalo hecho con jamón, a base de cortezas (el escudo) y tocino. / Germán Pozo

El edil de Deportes primero bromea: «La gente habla mucho mejor de Juan porque era un mito, pero como ocurre con todos los mitos no está demostrado...» Y luego añade: «Juan era muy bueno». 'Adri' es más contundente: «Yo he tenido la suerte de jugar con los dos, pero cuando Dani era prebenjamín jugaba con nosotros, que éramos alevines, y ya era un espectáculo. Metía goles a porrillo». La historia se repite. Como Isco con sus 'amigos de la plaza'. Ganando siempre a los mayores. La única diferencia se centra en que el duende de Arroyo de la Miel llegó para buscar una plaza de Champions, y Dani Pacheco lo ha hecho para retornar a Primera. Pero ambos, futbolistas de envidiable calidad y movimientos 'entre líneas', más libres en la banda izquierda, siempre dan prioridad a cumplir el objetivo del grupo que al lucimiento personal.