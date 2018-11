¿Por qué sufre tanto el Málaga fuera? Fausto Tienza sujeta a N'Diaye en la derrota del domingo en Almendralejo. / Agencia Lof Un exjugador, un técnico y un comentarista analizan las causas de la sangría de puntos en sus visitas PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 27 noviembre 2018, 00:59

Pleno de puntos en casa frente a sólo dos de los últimos dieciocho fuera. Un gol encajado en La Rosaleda por diez en las salidas. Una referencia realizadora, Blanco, autor de seis tantos de local y que no se ha estrenado a domicilio, pese a haber dispuesto de un penalti (malogrado) y de varias ocasiones claras. El problema es evidente y tiene varias aristas. ¿Por qué el Málaga sufre tanto cuando juega fuera? ¿Por qué su imagen dista de la del equipo dominador, seguro y firme que se ve en La Rosaleda?

Este periódico analizó ayer la tendencia que muestra el Málaga, que le ha hecho pasar dedisfrutar de cuatro puntos de ventaja en el liderato de la categoría a convertirla en una desventaja similar: ahora está a cuatro del sorprendente Alcorcón, al que precisamente venció en la segunda jornada del torneo (1-0) en La Rosaleda. «No es fácil de explicar. Los que estamos fuera no encontramos causas. A nivel técnico es muy difícil dar una razón, pero suele ocurrir en fútbol. Los que estuvimos en esta categoría sabemos lo difícil que es cada partido y ganar fuera», comentó el veleñoEsteban Vigo, que habla con conocimiento de causa, puesto que dirigió al Almería, el Xerez, el Córdoba, el Lleida y el Hércules, con ascensos con el cuadro gaditano y el alicantino.

«Una cosa son las sensaciones y otra la realidad. Esta es una Liga supercasera. Sólo hay cuatro equipos que suman más fuera que en casa –Albacete, Extremadura, Zaragoza yReus–. No puede ser una psicosis», se pronuncia por su parte el exdefensa y centrocampista malaguista Juanito, que hace dos campañas fue el segundo de Soriano en el Almería y conoce también la exigencia y la igualdad de la división de plata de nuestro fútbol. «En nuestro año de Almería no ganábamos fuera, y por eso cuando pierdes en casa es cuando te echan. Cuando el Málaga no sume los puntos de casa sí que será un problemón», añadió. En la misma línea Esteban aporta desde su experiencia que «no perder puntos en casa significa que todo lo que hagas fuera es buenísimo». «No perder significa mucho ya, porque los partidos de casa son clave para lograr el objetivo, ya sea el de la permanencia o el del ascenso», apostilla.

Para Manu Sarabia, comentarista de partidos de Segunda en Movistar y que fue entrenador del Bilbao Athletic, el Badajoz y el Numancia en la categoría, «en el fútbol a veces las estadísticas sólo son estadísticas. Hay que tener cuenta que la Liga 1|2|3 es probablemente la competición futbolística a nivel internacional más igualada que hay, que ha habido siempre y, en esta temporada, más. Por ahí podría haber una explicación».

Juanito aludió también al escaso porcentaje de triunfos fuera en esta Liga de Segunda. «El Albacete lleva 14 puntos a domicilio y hay otros tres equipos con 11 (el líder Alcorcón, el Deportivo y el Granada), pero el resto, llevan 8 (como el Málaga) o menos». Sarabia lo justifica así: «Todos los equipos piensan que su objetivo pasa por hacerse fuertes en casa.Ya sea el que se quiere mantener, el que aspira al 'play-off', al ascenso directo o el que quiere estar cómodo sin más. El Málaga puede estar satisfecho, porque lo está cumpliendo con creces. Luego, ya todo lo que sea sacar puntos fuera...».

Circunstancias adversas

Más allá de ello Juanito recordó que el Málaga siempre ha estado en disposición de ganar en todos sus partidos, y que en las salidas «no ha tenido fortuna en ciertos momentos». «Vimos detalles como las expulsiones de Pamplona... Veo distinto lo del Extremadura (1-0) que lo de Gijón (2-2) y Pamplona, cuando hubo circunstancias. Lo de Extremadura y Elche fueron los partidos peores». Sarabia comentó la remontada sufrida por el Málaga en El Sadar:«Tenía muy bien controlado el partido, llevaba la iniciativa, no pasaba por problemas, y de repente el duelo se empieza a ensuciar. La expulsión injusta de Blanco lo cambió».

Esteban apunta también algo en el debe en ataque. «Creo que defensivamente el equipo está bien, pero quizás le falte algo en lo ofensivo. Un equipo que es fuerte defensivamente en casa debería serlo fuera, pero quizás le estén faltando los goles que le darían para puntuar. Los resultados están siendo del tipo de 1-0, 2-1,... No son nunca amplios en contra».

Juanito le secunda: «Hay jugadores que fuera bajan el nivel. Blanco, que ha sido uno de los aciertos este año, lleva seis goles en casa y fuera ninguno. El día de Elche y el domingo tuvo dos claras». Y también a punta a otros factores: «El Málaga puede sufrir falta de experiencia. En la línea de cuatro de atrás en Extremadura nadie tenía más de 24 años. Y a eso le sumas Juanpi, Hicham, Ontiveros... Para fuera de casa y en partidos más complicados se nota. La experiencia influye en cosas como el segundo gol del Sporting, en un saque de banda en el último minuto. Nadie se tiró al suelo y perdió tiempo en ese partido». Sin embargo, Juanito no encuentra explicaciones para tan desigual rendimiento en casa y fuera. «En La Rosaleda el equipo se pone por delante y no le crean ocasiones. Fuera no sucede esto», afirmó.

Optimismo

Asumido el desequilibrio entre los puntos de local y de visitante, con un Málaga que lleva tres meses sin dar una alegría fuera, los analistas consultados por este diario acaban lanzando un mensaje de optimismo. «Antes de empezar la Liga era uno de los favoritos para el ascenso directo.Empezando la Liga sigo considerándolo, y ahora mismo digo lo mismo, clarísimo favorito. Tiene un grandísimo entrenador (en relación a Muñiz, al que dirigió en el Numancia), que conoce muy bien la categoría y que sabe exprimir al máximo el rendimiento de sus jugadores».

«No tengo dudas: es de los mejores de Segunda en plantilla y en el tema económico. Está hecho para estar arriba. Pero no hay que tener prisa. Sin embargo, de lo que no cabe duda es de cuanto más arriba estés más te respetan», se pronuncia Esteban, que tiene claro también que será difícil mantener el actual pleno de puntos de local (21 de 21).

Los datos

Balance actual de los equipos de Segunda en casa /fuera:

Han sumado más en las salidas: Albacete (13 puntos en casa y 14 fuera), Extremadura y Zaragoza (7-8). y Reus (6-7).

Equilibrado: Lugo (10-6).

Con porcentaje muy superior de puntos en casa: Alcorcón (22-11), Deportivo (19-11), Málaga (21-8), Granada (17-11), Mallorca (17-7), Cádiz (15-8), Las Palmas (16-6), Osasuna (17-5), Oviedo (15-7), Almería (14-5), Majadahonda (13-6),Sporting (13-5), Numancia (13-4), Tenerife (12-4),Elche (12-3) , Córdoba (10-1) y Gimnástic (8-2).

Los balances a domicilio

1º Albacete: 14 puntos.

2º Alcorcón/Deportivo/Granada: 11.

5º Málaga/Cádiz/Extremadura/Zaragoza: 8.

9º Mallorca/Oviedo /Reus: 7.

12º Las Palmas/Majadahonda/Lugo: 6.

15º Osasuna/Almería/Sporting: 5.

18º Numancia/Tenerife: 4.

20º Elche: 3.

21º Gimnástic: 2.

22º Córdoba: 1.