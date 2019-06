SUPERADO POR EL PARTIDO

No pudo ser. Otro año más en el infierno de la Segunda División. No se fue capaz de superar en la fase de ascenso al primer rival, el Deportivo de La Coruña, y esto dio al traste con la ilusión de toda una ciudad. Una cosa se ha de destacar, en ninguno de los encuentros jugados hubo alguna decisión que influyera de manera grave en el devenir de la eliminatoria. Tanto Soto Grado como el manchego Díaz de Mera estuvieron correctos. No me gustó este último a diferencia del primero. Este mostró condiciones de colegiado de nivel, pero el partido lo superó.

Los aspectos a destacar del colegiado fueron sus condiciones físicas que las tiene y buenas, además su aplicación de la ventaja. Controló hasta que el partido entró en dificultad, que principalmente fueron provocadas por los jugadores del Deportivo con sus marrullerías. Los asistentes y la ayuda que recibió de estos es otro de los aspectos a destacar, también en el terreno disciplinario, aunque comenzó utilizando las advertencias, luego mostró la primera amonestación a Luis Hernández por una clara zancadilla a Vicente Gómez.

No me gustó en líneas generales el colegiado. No soportó la presión que iba aumentando a medida que el cronómetro avanzaba. Los errores se le comenzaron a acumular, pero sin duda alguna lo peor fue la pasividad que mostró con el control de la pérdida continuada de tiempo, sobre todo de Dani Giménez, además de todos los jugadores visitantes cuando tenían una oportunidad de perder tiempo. No es entendible que en el primer periodo solo añadiese un minuto. Esa decisión enfadó al público y los jugadores locales.