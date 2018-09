MUCHOS TABÚES EN EL FÚTBOL

Si han leído o tienen a mano la entrevista exclusiva a Muñiz que publicó el viernes mi compañero Antonio Góngora comprobarán cuántas veces aparece con tipografía normal (no en la negrita de las preguntas) la palabra 'ascenso'. Sólo en una. La misma prudencia del técnico malaguista la ha adoptado como norma la plantilla en sus declaraciones públicas. Es loable la cautela y la humildad dominantes a estas alturas de temporada, cuando pese al sensacional arranque aún no se ha conseguido nada. Esta actitud de alguna forma consigue dar una pátina de realismo al optimismo de la afición. Ahora bien, marcados por ese prurito de no caer en la euforia o de trasladar una idea de la que no haya luego que desdecirse, los amos del balón han sembrado de tabúes el día a día. Hay demasiadas cosas de las que no se puede hablar en el deporte rey.

Reconozco haber rehuido en ocasiones alguna pregunta presuponiendo el desenlace. Es un vicio mal adquirido después de muchos años y tras conocer al entrevistado (o al que comparece en la sala de prensa). Frustra preguntar y que no se responda al fondo de la cuestión. En el Málaga conocemos mucho de esto, pero igual que en el fútbol en general. Observé contrariado el otro día a Lopetegui negando que hubiera cambiado de planes en una de sus sustituciones en San Mamés, cuando las imágenes de televisión y los números de la pizarra electrónica del cuarto árbitro le delataron. Está claro que hay un grupo, un vestuario al que proteger, una identidad colectiva que respetar, una solidaridad que es la que permite al conjunto estar unido y conjurado, pero en el discurso cara a los medios sobran precauciones y falta mucha sinceridad. Claro que a Muñiz y a sus jugadores les pagan por ganar partidos y que, si lograran el ascenso, estaríamos más que agradecidos. Pero un poco de naturalidad no les vendría mal. Desdramatizar un deporte, un juego, por más profesionalizado que esté. Por ello cualquier frase que se salga del discurso estereotipado es el titular. Casi siempre. Obsérvenlo.