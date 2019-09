Takioullah, el otro recomendado por Al-Thani, inscrito con el Malagueño Hicham celebra con Mario Mendes el gol de este. / MIGUE FERNÁNDEZ José Carlos, Benítez, Satoca, Santi, Castillo, Marcus y Yousef, de momento sin ficha SERGIO CORTÉS Martes, 3 septiembre 2019, 16:41

Al-Thani no sólo ha conseguido colocar en la primera plantilla a su recomendado, el argelino Benkhemassa. También en el filial cuenta con ficha Takioullah, el extremo fichado personalmente por el presidente del Málaga y que la pasada temporada ni siquiera se estrenó debido a que todos los técnicos consideraban que no tenía suficiente nivel.

Si el panorama en el Málaga en el capítulo de fichas es desolador -lo que ha llevado a no inscribir a Iván, Mula y José Rodríguez-, no lo es menos en el filial. De entrada, porque a efectos federativos pertenecen a su plantilla Iván y Mula, así como otros tres jugadores que se antojan fijos en el primer equipo, Keidi, Luis Muñoz y Hugo. No está tan clara está situación para Iván Jaime o Hicham, que el pasado domingo compitieron a las órdenes de Sergio Pellicer en la victoria frente al Porcuna. Asimismo, estarán arriba con frecuencia el centrocampista Ramón (muy del gusto de Victor) y el lateral derecho Ismael, aunque ambos cuentan con ficha juvenil. Tampoco se descarta a Cristo por la falta de un segundo lateral izquierdo 'puro' arriba, aunque siempre están las opciones de Mikel o Diego González como alternativas a Juan Carlos.

La proliferación de futbolistas del primer equipo con ficha del filial va a condicionar al máximo los planes del Malagueño. De momento hoy siete jugadores han recibido por parte de Pellicer (no hubo otro dirigente del club, ni de la dirección deportiva ni de La Academia) la noticia de que de momento no están inscritos. Son los casos de José Carlos, Benítez, Satoca, Santi, Castillo, Marcus y Yousef. En cualquier caso, conviene aclarar que en Tercera el mercado está abierto hasta finales de enero y que, por lo tanto, en cualquier momento se puede dar una baja para incluir a otro futbolista.

Con todo, en la cantera no ha sentado nada bien que al final se haya impuesto la inclusión en la plantilla del Malagueño de Takioullah, que fue fichado por Al-Thani el año pasado fuera de plazo en el mercado veraniego y que luego, al ser dado de alta en enero, no contó en ningún momento.