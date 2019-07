Tebas: «El Málaga venderá jugadores y resolverá sus problemas» Germán Pozo El presidente de LaLiga confía en que el club solucionará su desfase económico y saldrá a competir: «Si no es así tomaríamos otras medidas» ANTONIO GÓNGORA Lunes, 8 julio 2019, 20:08

El presidente de LaLiga, Javier Tebas se ha referido hoy al Málaga y a su situación económica tras no conseguir el ascenso a Primera a la conclusión de una conferencia en el Instituto Andaluz del Deporte. «Como otros equipos que han estado en esa situación, venderá jugadores y resolverá sus problemas. Otras veces hicieron los mismo distintos clubes y pudieron salir adelante», ha explicado.

Ha afirmado, asimismo, que no se han producido más contactos con el Málaga que los habituales «de control económico, que es algo común de todos los clubes, donde se les informa de sus límites». Cree que el Málaga no tendrá demasiadas dificultades al final: «Confiamos en que no haya problemas y que salga a competir; si no es así, tomaríamos otras medidas». Respecto al 'caso BlueBay' ha sido más contundente durante la conferencia, a la pregunta de un asistente a la misma: «No podemos intervenir en un conflicto accionarial. Tendrán que resolverlo ellos, por su bien».

El máximo responsable de LaLiga ha acudido hoy a los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). A la cita también acudieron el consejero de Educación y Deportes de la Junta, Javier Imbroda; el secretario de Deportes del gobierno autónomo, José María Arrabal, y el rector de esta universidad regional, José Sánchez Maldonado, entre otros responsables universitarios y del deporte.

La conferencia se ha celebrado en el IAD de Málaga, y en ella Tebas ha analizado la situación de la industria del fútbol español, destacando los grandes ingresos del sector audiovisual y el trabajo que está realizando en el mundo esta organización con el objetivo de mejorar la marca y conseguir todavía más dinero para los clubes.

Los avances tecnológicos serán claves, según el presidente de LaLiga, para el futuro del fútbol. La venta de los derechos de imagen siguen siendo uno de los grandes retos por la gran competencia que existe a nivel audiovisual. Habló, asimismo, del proyecto de liga europea, que acabaría con las competiciones nacionales.

En última instancia, se refirió a los problemas con la Federación Española con los partidos de los viernes y los lunes. «Los operadores ya están diciendo que tendremos que modificar los contratos si desaparecen estos partidos», ha dicho.