Secreto de sumario De la tensión en la plantilla a las serias dudas de Okazaki Okazaki, en el entrenamiento de ayer. / MIGUE FERNÁNDEZ Secreto de sumario Dentro del enorme nerviosismo por la incertidumbre en torno a la planificación destaca el caso del japonés. Su agente vino esta semana. Ambos están muy decepcionados... SERGIO CORTÉS Sábado, 31 agosto 2019, 00:21

La situación es cada vez más tensa en el vestuario del Málaga. Hasta los más optimistas hace algunas semanas –que no eran muchos, esa es la realidad– confiaban en que a estas alturas todo estuviera más o menos solventado, que la plantilla estuviera resuelta en un porcentaje muy elevado. Pero pasan los días, se suceden los entrenamientos y las caras nuevas no llegan. Y mientras, los componentes del equipo ven cómo uno tras otro los distintos rivales sí van incorporando piezas. El temor en el seno del grupo no es sólo quiénes y cuántos estarán en la lista definitiva ante LaLiga el lunes a las doce en punto de la noche, sino también (y no es una cuestión menor) cuál será el periodo necesario para acoplarse y para alcanzar esa conjunción tan necesaria en esta categoría muy igualada y en la que prima la solidez defensiva.

Si hasta el momento todo va más o menos como una balsa de aceite es, sin duda, por el gran ambiente que se vive en la plantilla. Una vez más –y van...–, el papel de los utileros (los carismáticos 'pichitas'), de los componentes del cuerpo médico o del delegado se ha tornado crucial para olvidar la permanente desazón que supone comprobar las discrepancias más que evidentes entre los que teóricamente gestionan el club y el presidente. Y hablamos de 'teóricamente' porque Abdullah Al-Thani sólo se fía de sus asesores externos (ya sean en materia jurídica, económica o deportiva) y cuestiona casi todo lo que le llega desde las oficinas de La Rosaleda.

La 'guinda' de Benkhemassa

No obstante, a pesar de ese magnífico ambiente interno que se vive, no es fácil abstraerse de todo lo que pasa. De momento se ha conseguido en el terreno de juego (cuatro puntos en los dos primeros partidos) con una profesionalidad intachable por parte de los futbolistas, que se mentalizaron como nunca en Santander para afrontar la cita con el mejor estado de ánimo posible y, sobre todo, para evitar el más mínimo riesgo de alineación indebida. Pero no es fácil mantener el tipo cuando es sobradamente conocido en el vestuario que Al-Thani vuelve a imponer a un futbolista (el centrocampista argelino Benkhemassa) del que las referencias son mínimas por parte de la dirección deportiva y, en particular, del entrenador.

Todo lo que viene sucediendo en el Málaga también está afectando especialmente a Okazaki. Y eso que el atacante japonés y su entorno eran perfectamente conocedores de la situación del club cuando se negoció y se cerró su fichaje. Desde el principio el nipón se adaptó muy bien al grupo y está encantando porque se siente muy querido por sus compañeros, al tiempo que por la calle ha comprobado el cariño y la admiración de los aficionados. Las carcajadas del delantero el día en el que Francis Rumba le cantó el 'Okazaki' durante una comida de la plantilla en el estadio Ciudad de Málaga reflejan perfectamente su integración. Y escuchar el estribillo de la canción por parte del Fondo Sur el pasado sábado en La Rosaleda también le hizo sentirse feliz.

No obstante, Okazaki está frustrado. Lleva en Málaga desde el 24 de julio (es decir, un mes y una semana) y, además de la interminable espera para que se cerrara su contratación y pudiera comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros, sólo ha podido participar en algún amistoso de pretemporada. Verse en la grada en los dos primeros partidos (y también probablemente mañana en el tercero) le ha afectado más de lo que pudiera pensarse, porque él, a pesar de conocer los problemas del club, confiaba en que al menos se solucionara el problema en vísperas del partido en casa frente a Las Palmas.

En el club la preocupación por estas dudas de Okazaki también es muy palpable, máxime después de que a mediados de esta semana el representante del japonés haya venido de visita expresamente para conocer de primera mano cuál es el estado real del Málaga en esta recta final del mercado y conocer si se resolverá. Que a pocos días del cierre del plazo el delantero aún no haya podido ser inscrito dispara la incertidumbre en el futbolista, que no está precisamente contento por su ostracismo. Las dudas del nipón sobre si seguir o no son enormes...