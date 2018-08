Existe en el fútbol una extraña inquietud en relación al tope salarial que impone LaLiga, esta figura tan polémica que establece límites al coste de las plantillas para evitar que las diferencias entre los ingresos y los gastos de los clubes sean de proporciones bíblicas. En el afán de la competitividad, del ganar y del tener un equipo lo mejor posible, uno que sea garantía de entrega y calidad, uno que no tenga evidentes déficits, uno que pueda perder pero que no haga de la derrota una costumbre, es comprensible el inicial enfado de los aficionados: hay que ver qué malos son estos señores de LaLiga, que no nos dejan endeudarnos hasta las cejas para firmar un par de defensas o un portero más. Pero el caso es que el tope salarial es una vacuna extraordinaria para evitar la muerte de muchos clubes que han hecho del dispendio descontrolado su filosofía de gestión deportiva. Esa huida hacia adelante, de meter facturas en los cajones, de dejar de pagar a la Seguridad Social, de olvidarse de Hacienda pensando que es tonta, de deber sueldos y fichas a muchos futbolistas, solamente habría servido en el caso de que el fin del mundo hubiera estado acechando al término de cualquier temporada. Pero aún no sabemos cuándo caerá el meteorito o cuándo apretarán el botón nuclear alguno de los locos que tienen acceso a él. Estar en contra del tope salarial es como ser antivacunas. Es pensar que lo que cura o previene la enfermedad es realmente nocivo. Es exponerse a una dolencia grave por simple superstición. Siempre cabe el pataleo, pero es un ejercicio sublime de lanzamiento de piedras sobre el propio tejado. Eligiendo siempre la más grande. Pensando que el boquete quedará genial. Una irresponsabilidad extraordinaria.