DE TÓPICOS Y REALIDADES

Se lo habrán leído a un servidor y a muchos otros compañeros. La Segunda es una categoría muy igualada, con muy pocos futbolistas que marquen diferencias en las áreas. No ha habido más que comprobar lo abierto que han estado los cinco partidos oficiales que ha jugado nuestro Málaga. Ahora bien, en ocasiones, y me aplico el parche, pecamos de exageración, igual que lo hace Muñiz en su discurso. Conviene no despreciar a ningún rival y partir con la humildad por bandera, pero hasta cierto punto. Lo pudimos comprobar el jueves cuando trascendieron los techos salariales de los clubes. El Málaga dobla al menos a todos sus rivales (salvo los otros dos recién descendidos, Las Palmas y Deportivo) en este parámetro. Con 25,2 millones de techo, supera incluso a un 'Primera', el Valladolid (23,8) y es en torno a seis veces superior a su rival de hoy, el Córdoba (3,9). También la plantilla de Muñiz es la más valorada para la web Transfermarkt.es (una tasación en función de una serie de parámetros ligados al valor deportivo de sus jugadores).

En definitiva, la Segunda es muy reñida y larga. Sí, pero si comprueban la clasificación tras sólo las cuatro primeras jornadas en la mitad superior están ya los mejores equipos (con una o dos excepciones) y en la mitad inferior, los peores (con alguna que otra sorpresa). Y la brecha puede ir a más. Esta temporada sí que da la impresión de que los que han bajado a Segunda, además con muy buenos entrenadores, van a ser 'gallitos' reales. Debemos separar las realidades de tópicos a veces manidos, porque quizás veamos una competición distinta. Y al Málaga habrá que exigirle de acuerdo a lo que es.