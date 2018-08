La Liga 123 Toribio: «El Málaga es un candidato a subir a Primera sí o sí» Dani toribio, en una foto oficial con el club madrileño. / A. D. ALCORCÓN Málaga CF - AD Alcorcón El medio centro catalán, al que Muñiz hizo debutar en Primera en el cuadro blanquiazul, vuelve mañana a La Rosaleda por primera vez como rival BORJA GUTIÉRREZ Jueves, 23 agosto 2018, 00:22

En la temporada 2009-10 Muñiz hizo debutar en la primera plantilla a Daniel Toribio (Gerona, 1988), que fue incorporado para el filial. El medio centro defensivo, un fichaje llegado casi por la puerta de atrás, sorprendió a propios y extraños con un rendimiento eficaz y contribuyó en una permanencia agónica (aunque fue baja por sanción en el último partido, ante el Real Madrid). Este verano, coincidió en el Marbella Football Center con su exequipo y pudo saludar a viejos conocidos, y mañana vuelve a La Rosaleda, pero con el Alcorcón, en donde volvió a estar a las ordenes de Muñiz (campaña 2005-16).

Será la primera vez que se mide al Málaga, ¿verdad?

Sí, es la primera vez. Tengo recuerdos muy bonitos. Mucha ilusión de volver a un lugar donde me dieron la oportunidad que todo jugador quiere, pero con ganas de llevarnos los tres puntos y sumar.

¿Cómo vivió desde la distancia el descenso del Málaga?

Con tristeza por lo que pasó, porque tengo mucha gente conocida que quiere mucho al Málaga. Pero esto es fútbol y cuando no haces una buena temporada suceden estas cosas.

¿Qué piensa ahora que le toca volver a La Rosaleda?

Han sido muchos años los que han pasado ya desde aquel debut y estoy muy contento por volver y jugar en ese estadio.

¿Qué ha supuesto Muñiz en su carrera, con el que ha coincidido ya en dos equipos, el Málaga y el Alcorcón?

Ha sido importante y fundamental. Él me dio la oportunidad en el Málaga, y luego también en el Alcorcón. Siempre estaré agradecido por lo que hizo por mí. Es uno de los mejores preparadores para la categoría, porque tiene mucha experiencia. A partir ahí se pueden dar muchas circunstancias en el fútbol, pero el trabajo y el rigor lo va a tener, y eso es imprescindible en Segunda.

¿En qué situación se encuentra ahora en el Alcorcón?

Estoy muy a gusto. A nivel deportivo y personal me valoran muy bien. Tengo la estabilidad y la comodidad que no estaba teniendo en los años que estuve de un equipo para otro. La gente me aprecia y yo a ellos, y a partir de ahí estoy intentando sumar lo que pueda. Tengo la suerte de renovar y seguiré unos años más.

Usted rechazó una oferta de Las Palmas este verano para renovar con el Alcorcón hasta 2021.

Cuando vas cogiendo experiencia en el fútbol al final el dinero es lo de menos. Lo que importa es estar estable en lo emocional y en el fútbol, y me guié un poco más por eso que por otra cosa. Aquí estoy feliz, soy afortunado por todo el aprecio que tengo y creo que eso es complicado tenerlo de inmediato en otro club.

«Fui un afortunado con lo que viví en el Málaga; lo único que no me gustó fue la salida»

En el inicio de la Liga, ante el Sporting, casi ganan...

Fue una lástima, porque el equipo dio la cara, con un buen trabajo.Es cierto que estuvimos imprecisos con el balón, pero al final en Segunda son pequeños detalles. Por eso se nos escapó la victoria, pero el equipo trabajó muy bien.

¿Cómo es el Alcorcón de esta temporada?

Creo que un equipo en Segunda debe tener un mixto entre jóvenes y veteranos, y la dirección deportiva está apostando por eso.

Usted ya es un experto en la categoría, con 260 partidos ligueros en ella.

Sí. Creo que va ser muy exigente. Ya casi todos los clubes, debido a los límites salariales, se están ajustando, salvo los descendidos que tienen más presupuesto. Creo que es importante, porque hay máxima igualdad. Se han puesto muy serios en LaLiga, y ha habido jugadores que aún no se han podido inscribir, y creo es importante para regularizar todo y habrá plantillas muy igualadas salvo las de los recién descendidos. Los demás estaremos en la pelea y a luchar hasta el final.

¿Cómo ve a este Málaga?

Es un candidato para subir. Ha fichado a grandes jugadores, y tiene gente que está ganando mucho dinero. Al final es una apuesta clara para subir. Tienen que conseguirlo sí o sí. Encima, han firmado a Dani Pacheco, un excompañero que es determinante.

¿Qué tipo de partido espera mañana?

Llegamos con buenas sensaciones tras el primer partido, que salió bien. Hay que corregir cosas pero como en todos los primeros partidos. Iremos con ganas de sumar e intentar traer algo positivo.

¿Le han dejado muchos mensajes en su Whatsapp estos días?

Va movido esta semana. Hacía mucho tiempo que no iba para allí y estoy muy agradecido de las muestras de cariño. Manolo (ahora en la dirección deportiva), Weligton... Fui un afortunado con lo que viví en esa época. Lo único que no me gustó fue la salida, como me hicieron salir... pero, bueno, al final esto es fútbol y había que seguir.