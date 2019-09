De la Torre habla de una tercera vía para dirigir al Málaga Al-thani y De la Torre, en una imagen de archivo El alcalde de la ciudad tuvo un mensaje duro hacia la familia Al-Thani: «Es necesario dar un cambio» SUR Jueves, 5 septiembre 2019, 13:16

Siguen llegando las reacciones a la grave situación del Málaga, que pasa por uno de los momentos más difíciles de toda su historia. Este jueves se pronunció el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, con un mensaje crítico hacia la familia Al-Thani y con una curiosa propuesta: que tanto el jeque como BlueBay dejen paso a una posible tercera vía que se haga con la propiedad del club, una opción que hasta ahora aún no ha aparecido. «No soy experto al detalle, pero quiero lo mejor para la ciudad de Málaga, el mejor club posible. Tenemos el legítimo derecho de aspirar a tener uno de los mejores equipos de España. Somos una de las mejores ciudades de España y de Europa y es normal que se aspire a tener un club igual. La afición de Málaga se lo merece y hay que trabajar en esa dirección», declaró De la Torre a cuestiones de los periodistas.

El alcalde habló de un periodo de reflexión de la actual propiedad: «Los propietarios del club, la familia Al-Thani, que demostró en su día su interés hacia Málaga y al club, puso unos recursos y entiendo que ha llegado el momento de reflexionar sobre si están en condiciones de ofrecer a ciudad y afición lo que esperan. Y si no están en condiciones, deben dar un paso al lado y dejar que haya otra propiedad. No me estoy refiriendo a la propiedad que está en el plano judicial, no -en referencia a BlueBay- sino a un tercero, otra persona o empresa que pueda tener un interés honesto, limpio, y un deseo de colaborar para que el club de Málaga sea un gran club«.

De la Torre profundizaba en esta idea, aunque no hablaba de un comprador concreto para el Málaga. «Si hay ese paso al lado, con un precio justo y adecuado, ese nuevo propietario tendrá que negociar y llegar a acuerdos con la parte que está litigando. En definitiva comprar un club con un pleito, por decirlo de alguna manera. No entro en la valoración, no sé si valdrá más o menos, pero mi ofrecimiento pleno y mi disposición para ello, lo saben los interesados, es total. Lo reitero en estos momentos de dificultad. En cualquier caso espero que el Málaga haga un buen papel esta temporada, aunque dicen los expertos que no es fácil. Pero de cara no ya a esta liga, sino al futuro, es necesario dar un cambio, queda dicho bien claro«, argumentó.

El consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, también habló en los micrófonos de Canal Sur sobre la situación del Málaga: «Lo vemos con mucha preocupación. Con tristeza y preocupación, es difícil de entender que se llegue a esta situación. Los clubes son sociedades anónimas, ellos tienen sus propietarios, toman sus decisiones, que son soberanas, tú no puedes intervenir. Te pueden gustar más o menos, las puedes criticar, te puedes quejar... Pero el club no es tuyo», aseguró sobre el limitado papel de las administraciones en este asunto.