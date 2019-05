Pau Torres y Ontiveros podrán jugar el 'play-off' Pau Torres, con el balón, en un entrenamiento reciente de la sub-21 en el estadio de Los Cármenes. / Pepe Marín El Málaga podrá contar con ambos jugadores, claves en su esquema, al no ser citados para el Europeo sub-21 PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 18 mayo 2019, 01:07

Los malaguistas Pau Torres y Ontiveros se han quedado fuera de la lista definitiva para disputar la fase final del Europeo sub-21, que se celebrará del 16 al 30 de junio en Italia. Aunque el defensa central estuvo en la última convocatoria del seleccionador de la categoría, Luis de la Fuente, en la que debutaba, al final no ha repetido llamada. Por su parte, Ontiveros ya había coincidido con De la Fuente en otras categorías y se le seguía la pista. Incluso, su gran momento actual de juego invitaba a pensar en que pudiera ser una de las sorpresas, pero al final no ha entrado.

La baja de los dos jugadores, habituales en las alineaciones del equipo, resulta positiva cara a los intereses del Málaga de subir a Primera, ya que su ausencia les hubiera impedido estar, por coincidencias de fechas, en la fase de ascenso.Pese a que Víctor Sánchez del Amo no perderá a estos dos jóvenes, no podrá evitar la ausencia del su portero titular, Munir, ni de otro fijo, N'Diaye. El primero irá con Marruecos y el segundo con Senegal a la fase final de la Copa África, que ha cambiado de fechas y se ha pasado al verano, pero retrasándola una semana para que las concentraciones de los equipos no se solapen con el Ramadán, que siguen algunos combinados. Estos dos efectivos llegarán al final de la Liga con el Málaga, pero luego no podrían estar en un hipotético 'play-off'.

Otros implicados

En cambio, hay otros jugadores de Segunda implicados en el Europeo sub-21, como el portero Dani Martín (Sporting de Gijón) y los atacantes Rafa Mir (Las Palmas) y Manu Vallejo (Cádiz), aunque sólo el último podría estar implicado en el 'play-off' de ascenso a Primera. No obstante, De la Fuente ha dado una prelista de veinticinco, a la espera de los dos últimos descartes. Precisamente el Cádiz, que puede perder a uno de sus pilares, está a la espera de conocer los planes finales de Venezuela cara a la Copa América, ya que en ellos podría estar Machís, el 'jugador franquicia' del cuadro amarillo.

Así las cosas, entre la Copa América, la fase final de la Copa África y las delEuropeo sub-21 y el Mundial sub-20 serán varios los aspirantes al ascenso a Primera afectados. Esto no sucede en otros países como Inglaterra, ya que la Championship (la segunda categoría) concluyó hace días, pese a contar con 24 equipos, y ya se han disputado las semifinales del 'play-off' y sólo queda la final.

De la Fuente incluye a los malagueños Brahim y Junior en la prelista de 25 para el torneo. mientras que Isco vuelve a los planes de la absoluta

Munir y N'Diaye sí serán baja cara a la fase de ascenso, a la espera de las listas oficiales para la Copa África

Al final De la Fuente ha optado por citar solamente a tres jugadores para el eje de la zaga, cuando lo convencional suele ser contar al menos con cuatro. La pareja Vallejo (Real Madrid)-Meré (ascendido con el Colonia a la Bundesliga) se perfila como titular, y Unai Núñez será el recambio.Además, en su lista hay numerosos jugadores de banda (Alfonso Pedraza, Oyarzabal, Manu Vallejo, Rafa Mir, Dani Olmo y Brahim), pero no figura Ontiveros, exinternacional sub-17 y sub-19. La polémica estuvo en la ausencia del medio centro Rodri (Atlético) y el atacante Marco Asensio (Real Madrid), dos internacionales absolutos con los que estaba previsto contar en este Europeo sub-21, pero que no han querido acudir.

En cambio, en la relación de elegidos están dos malagueños, Brahim y Júnior, este lateral o 'carrilero' del Betis de origen dominicano, pero que se formó en Arroyo de la Miel. «Es un chico que conocemos de hace mucho tiempo. «Conmigo ha estado dos años y tengo plena confianza en él», comentó De la Fuente sobre Brahim ayer. También hay 'boquerones' en la absoluta, con el regreso de Isco, que vuelve a los planes de LaRoja, a pesar de que no ha alcanzado mucha continuidad de minutos y de juego esta campaña.

