Miguel Torres: «Estoy muy orgulloso del comportamiento que he tenido toda la temporada»
El defensa ha hablado de los silbidos que recibió en La Rosaleda: «A la afición no le puedo pedir nada, ni a mis compañeros, porque siempre me he sentido querido»

El defensa Miguel Torres, que disputó el martes sus primeros minutos este campeonato, ha asegurado esta tarde que en su ausencia siempre buscó lo mejor para el equipo, aunque no disfrutara de minutos. «Estoy muy orgulloso del comportamiento que he tenido toda la temporada. A muchos les he mostrado una parte de mí que no esperaban», ha afirmado tras el mal recibimiento al entrAR al campo el sábado, al ser pitado por el público.

«Tenía muchas ganas de jugar, y encima el equipo iba ganando.Ha sido un año muy duro, pero mi comportamiento siempre fue igual, siempre he respetado a mis compañeros y sobre todo al club. Incluso, me he considerado importante, aunque no pudiera jugar. Me siento también responsable de los logros. Teníamos el objetivo prioritario del ascenso, y eso era lo importante», ha explicado.

En relación a los silbido que recibió, ha dicho: «A la afición no le puedo pedir nada, ni tampoco a ningún compañero, porque siempre me he sentido querido. Me han dado mucho, pero me gusta evolucionar y acepto las críticas. Cuando la situación va mal cada uno tiene que admitir sus responsabilidades. Cada vez que llueve, mi paraguas no puede recoger toda la lluvia. Muchas veces no puedo responder, pero eso no significa que lo acepte o que sea verdad lo que se dice».

El defensa considera que es complicado entrar en el equipo ahora, y sobre el próximo rival ha afirmado: «El 'Depor' necesita de una exigencia máxima. Es un rival de primera magnitud. Los datos de goles son parecidos a los nuestros. Será difícil, habrá un ambiente muy hostil para nosotros. Pero hay una gran confianza interna en nuestro equipo. Afrontamos estos partidos en la mejor situación posible. Con muchas ganas de hacer un gran partido de ida y disfrutar luego en el partido de vuelta en casa».