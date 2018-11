Pau Torres: «No me veo como titular indiscutible» Pau Torres, hoy en rueda de prensa. El defensa del Málaga, expectante ante el partido del sábado frente al Granada CARLOS CONTRERAS Miércoles, 28 noviembre 2018, 16:04

Tras la derrota en Almendralejo frente al Extremadura, el Málaga sigue en la parte alta de la clasificación, en concreto en la tercera posición y con las máximas expectativas para este sábado a las 18.00 horas para disputar el derbi en La Rosaleda contra el Granada. El malaguista Pau Torres dio su impresión sobre todo lo ocurrido el domingo pasado y comentó la situación del equipo cara al próximo partido. «El Granda es un equipo exigente que también va a pelear por las mismas cosas que nosotros y es importante llegar a casa y volver a ganar. Va a ser un partido bonito», declaró Torres.

«Fuera de casa somos el sexto o séptimo equipo con más puntos. Eso quiere decir que si no ganamos nosotros hay otros equipos que tampoco ganan, es muy difícil conseguir los tres puntos fuera de casa», sostuvo. En cuanto a lo sucedido el fin de semana pasado contra el Extremadura lo deja muy claro: «El equipo siempre que acaba un partido hace borrón y cuenta nueva. Tenemos ganas de que llegue el partido frente al Granada para volver a jugar delante de nuestra afición y en nuestra casa y para poder volver a sumar de tres en tres que es lo que más nos gusta», dijo el defensa del Málaga que más minutos ha disputado esta temporada. Sobre su titularidad no se confía: «No me veo titular indiscutible. Trabajo cada semana para eso, para ponerle las cosas difíciles al entrenador y que pueda contar conmigo siempre que él lo crea oportuno» afirmó.

El equipo malaguista tiene la enfermería llena de jugadores y el último en sumarse es Adrián. «Todos los equipos tienen lesionados durante la temporada y creo que van a evolucionar todos los compañeros muy bien. Seguro que van a intentar estar para ayudarnos en nuestro objetivo», aclaró.