Pau Torres: «El triunfo ante el Oviedo nos refuerza a todos» El jugador del Málaga habló de las buenas sensaciones en el vestuario tras la última victoria y en una semana atípica, sin partido para el club de Martiricos ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 16 mayo 2019, 13:41

Semana extraña en el Málaga, que no jugará esta jornada. La exclusión de del Reus de la competición le aportará al club de Martiricos tres puntos más en la clasificación, pero le deja sin partido hasta el viernes 24, en casa ante el Zaragoza.

Los jugadores del Málaga tratan de no descentrarse en un tramo tan importante de la competición y por eso esta semana se están realizando actividades más lúdicas para mantener activos a los profesionales. Si ayer hubo una jornada de competición de karts, hoy el entrenamiento contó con la visita de cientos de escolares. Tras la sesión habló Pau Torres de la actualidad del equipo: «Se hace raro no jugar, no es normal. El club intenta que la semana sea más llevadera y afrontar el trabajo con más tranquilidad. No nos olvidamos de que nuestro trabajo es ganar todos los partidos que nos quedan», decía el defensa.

La última victoria en La Rosaleda ante el Oviedo ha cambiado el panorama y las sensaciones en el vestuario son mejores: «El equipo reafirmó que tiene garra y coraje, no sólo aguantó el resultado sino que lo amplió. Ese triunfo nos refuerza a todos, confiamos aún más en nuestro trabajo. Sabíamos que llevábamos mucho tiempo sin ganar ante nuestra afición y ganar en casa te libera un poco«.

Pau es titular indiscutible en el Málaga de Víctor, como lo fue en la etapa de Muñiz: «Solo puedo estar agradecido a los míster que hemos tenido esta temporada y seguir esperando a que el trabajo dé sus frutos«, comentó.

Cuestionado por su posible convocatoria para la selección sub 21 para el Campeonato de Europa (ya fue incluido en una primera prelista de 52 jugadores), el jugador del Málaga dijo no saber nada: «No sé ni cuándo sale la lista, estoy en una preselección y el seleccionador tendrá que elegir». De ir con la selección española, Pau se perdería los 'play-off' de ascenso con el Málaga: «Hasta que no salga la lista no lo sabremos, pero es injusto, en la Segunda División inglesa son dos equipos más por ejemplo y a estas alturas ya están clasificados para la final, creo que deberíamos aprender de ahí«, comentó.

Pau tampoco quiso comentar nada sobre su regreso al Villarreal, club que le cedió al Málaga: «No hemos hablado, también ha sido una temporada extraña en el Villarreal», sentenció.