TRES DE TRES PARA ILUSIONAR

UN sensacional Munir y un genial Harper dieron al Málaga la tercera victoria consecutiva en esta categoría tan perra en la que se permiten árbitros muy mediocres y terrenos de juego, como el de anoche, infames, con charcos de agua producto de un riego excesivo y un pésimo drenaje.

El Málaga, animado por una hinchada que está volcada con sus colores, presentó un once titular para presumir. Se ha hecho una plantilla con mucha clase y un buen entrenador, Muñiz, con unas ideas muy claras. El equipo, además, tiene ahora lo que en ningún momento la pasada temporada: sabe a qué juega, guste más o menos, y se ve un planteamiento estudiado. Los nefastos Míchel y José González (diez de sus jugadores siguen en Primera, pero con ellos eran de lo peor), que no dieron un palo al agua, nos han metido en este pozo, y ahora le toca la papeleta al currante Muñiz.

El asturiano está a gusto en Málaga, y se le nota. No duda en sus decisiones, y además apuesta por la cantera. Harper es un ejemplo. Su excepcional jugada combinada con Dani Pacheco (gustazo verlo de blanquiazul) dio el gol y, a la postre, el triunfo. Pero todo lo dicho no quita para que se exija al equipo un poco más, porque el Málaga se vino atrás, o acusó mucho más que su rival el cansancio, y el Almería estuvo a punto de empatar, y la verdad es que nos llegó a embotellar, pero el orden defensivo se nota y Munir también. Por cierto, en un minuto, Mula estuvo a punto de pasar de la gloria al infierno, porque su exceso de individualismo nos privó ya muy al final del 0-2, cuando Hicham, desesperado, solo, le pedía el balón, y en la siguiente jugada fue el meta malaguista quien tuvo que hacer una genial intervención para impedir el 1-1 al límite. Hubiese sido para tirarse de los pelos, pero afortunadamente, especialmente para Mula, porque estas cosas marcan, no ocurrió.

Nueve puntos en tres partidos en esta Segunda es un logro muy complicado, un lujo, pero queda mucha tela que cortar...