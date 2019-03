El triste juego del Málaga

Un equipo que falla los dos goles que en los primeros cuatro minutos erró el Málaga es muy difícil que gane. Los fallos infantiles de Diego González e Iván Alejo en el prometedor comienzo del choque no presagiaban nada bueno, y así fue. El gas inicial de los locales, 'asustados' de tanto ataque y de tantas ocasiones (en letra impresa, ya saben, es complicado transmitir la ironía) se apagó pronto y el Sporting, con dos puntas muy incisivos y, sobre todo, con un espíritu ofensivo que uno envidia como malaguista y sufridor de los sistemas de Muñiz, fue recomponiéndose del susto para ir cogiendo el sitio, el mismo que los malaguistas perdieron, y no era para menos porque las dos ocasiones citadas son de las que desquician a quien las falla. Encima, muy pronto, a los 20 minutos, una patada sin ton ni son de Adrián sirvió para que de penalti los asturianos se adelantaran en el marcador. A partir de ese momento al Málaga se le apagó no el gas, sino la luz, y comenzó lo que fue un verdadero calvario para los aficionados, que durante varias fases del encuentro mostraron su lógico enfado ante el juego y la escasa ambición de un equipo roto, sin recursos y sin cabeza...

El Sporting se fue creciendo, y acabó con dos tiros en los palos, mientras que la segunda parte, esperada con ansiedad por los sufridos hinchas blanquizales, los locales apenas ofrecieron nada hasta que... El fútbol es grande porque no es previsible, porque es una caja de sorpresas y por esas cosas, cuando ya estaba casi todo perdido, una pelota suelta tras un saque de banda de Luis Hernández propició que Blanco Leschuk rompiera su sequía, justo premio a su excelente partido, porque el delantero malaguista confirmó anoche la gran mejoría que se le notó en Tarragona. Lástima que no se pueda decir lo mismo de compañeros como Erik Morán o Seleznov, que la verdad es que llegaron en Navidad y aún no se sabe para qué... los mismo que el resto de fichajes, con la excepción de Iván Alejo, sin que tampoco sea una cosa del otro mundo. Otro empate, otra decepción. Y así nos va.