Otro triunfo, pero no...

Sí, pero no... El Málaga ganó y sigue líder, pero lo hizo de forma muy timorata, excesivamente conservadora, sin ningún brillo, e incluso dejando a más de un aficionado local (a muchos por cierto, no a pocos), con el corazón en un puño. El Málaga mereció hacer algo más ante un débil pero aseado y honesto Rayo Majadahonda. No es de recibo marcar un gol en los primeros compases del partido y a partir de ese momento, en la mejor 'receta Muñiz', regalar el balón y el dominio a unos rivales que nunca se creyeron la posibilidad de conseguir algo positivo en Martiricos. Eso fue lo que nos salvó, no otra cosa. Es cierto que se ganó, pero hay muchas formas de hacerlo, y el Málaga de ayer no es el que queremos, no es que anhelamos...

La alineación inicial nos trajo la sorpresa de Juanpi. Posiblemente el que más cobra de toda la plantilla, del que más se esperaba y uno de los futbolistas que mayor frenazo ha sufrido en su proyección en los últimos tiempos en el fútbol hispano. Era, sin embargo, una señal positiva: mucho se habría tenido que entregar en los entrenamientos para convencer a Muñiz. Es cierto, pero en realidad fue más de lo mismo. Atrás, el cambio obligado de Iván por Cifu, un canterano más, que además fabricó el gol local con otro de la saga boquerona, el fuengiroleño Harper. Los dos hicieron lo suficiente para conseguir tres puntos de oro. Sé que en Segunda lo difícil es ganar, y que jugar bien es casi imposible, pero ya no me refiero a eso. Me refiero a que el Málaga no puede dejar el mando de un partido en su casa a un rival infinitamente inferior, y conformarse con un solo disparo entre los tres palos en el segundo tiempo (el de Blanco al poste), pero eso es lo que parece nos espera.

Posiblemente no sea políticamente correcto, pero no me gusta este Málaga medroso y sin ganas de machacar a su contrario. Es cierto que gana, pero no se puede jugar tan mal, no se puede ceder tanto espacio y no se puede ser tan timorato. Por favor, algo más...