Un triunfo que une: clasificación y afición Las cosas de Cañete El Gimnàstic causó buena impresión el domingo, y su jugador Pipa parecía una plantación de girasoles

Antes de entrar en el marcador, deseo hacer un reconocimiento público al nutrido grupo de malaguistas que acompañaron al equipo en el estadio tarraconense. Desconozco el o los lugares de residencia de esos incondicionales (chicos, chicas, niños y veteranos), pero pensar que la distancia entre Málaga y la ciudad catalana es de 877 kilómetros no es un huevo que se echa a freír. Si eran paisanos, se merecen una enhorabuena de grandes caracteres. El sentimiento que los une al club es de categoría. Una vinculación de este tipo, clase y apego es muy fuerte, y no olvidemos que el equipo está en Segunda. A todos ellos un simbólico abrazo de los más grandes. Os merecéis más.

La propina la puso el equipo. Ganó, venció, se apuntó un triunfo, una victoria que estábamos olvidando por la intoxicación de empates. En el Nou Estadi del 'Nástic' llegó una bocanada de aire fresco. El Málaga no deslumbró, pero sí dio buena sensación de conjunto. Me queda reconocer que se enfrentó al penúltimo. Da igual. En Almendralejo y en Córdoba pegó unos buenos petardos. En Tarragona, con bajas de titulares habituales, el equipo obtuvo cohesión, cerró espacios como es habitual y se trajo los 3 puntos. El desencanto estaba en puertas. Atención al dato, en aquel campo han perdido en la actual Liga Osasuna, Albacete y Oviedo. Era para tener dudas, sobre todo por las últimas actuaciones de los de Muñiz. Por fortuna, por este marcador no se ha producido el distanciamiento clasificatorio, que casi se palpaba. Ahora sí que el míster puede decir lo que suele comentar para justificar alguna mala actuación. Del partido del domingo valoro al adversario, que causó mejor impresión que otros equipos que no están con complicaciones en la tabla.

Del adversario me causó una excelente impresión su medio llamado Pipa. Su demarcación es lateral derecho, pero en esta ocasión estuvo más adelantado. 'El Pipa', que tiene 21 años, pertenece al Español, en el que ingresó de alevín. Ha pasado por todos los escalafones. Con Quique Sánchez Flores renovó contrato y se entrenaba con el primer equipo. Su cláusula de rescisión está entre 20 y 40 millones, según si juega en la primera formación de los 'periquitos'. Llegó Rubí y no contó con Pipa. En enero fue cedido al Nástic. A su edad y con el fútbol que tiene en sus botas, errores aparte, que tampoco le faltaron, él solito, ante el Málaga, más que una pipa, parecía un campo de girasoles.

El Málaga, en apuntes. Puede y debe haber algún cambio entre titulares habituales y los que lo hicieron el domingo. Me habían hablado muy bien del meta Kieszek. En este partido, sin tener que realizar ninguna parada salvadora, se mostró segurísimo. Con los pies también domina. La defensa cumplió, aunque Pipa hizo mucho daño para la demarcación de Ricca. Con Cifu el 11 tuvo más poder ofensivo. Bien Dani Pacheco, es un buen jugador, no hay dudas. Iván Alejo estuvo más decidido y veloz. Buen tono de Adrián y Erik Morón. Blanco superó pasadas actuaciones. Y Ontiveros… Ni una palabra. En ocasiones fue un defensa que se fajó con el apodado Pipa. En resumen, que esta victoria insufle moral para que el equipo esté a la altura de la afición.

Desde que empecé a interesarme por el mundo del balón, el número 5 era la medida, de los años de María Castaña, este deporte ha variado poco en sus esencias. Han cambiado formas y estilos. Y, como siempre, 'los que saben más que el que lo inventó', tratan de imponer criterios, algunos ni se llegan a estrenar. Uno sí, está de moda: agua al césped, hasta minutos antes del partido. Ni el verde de hace 20 o 30 años se parece al que prima en la actualidad. Digamos que ideal para la práctica del fútbol. Y para qué decir de los campos encharcados, entonces en cuanto caían 2 gotas y media los drenajes resultaban inútiles. Agua y barro. Total, que la ciencia ha aportado medios entonces impensables, y el avance ha sido espectacular. Por eso, precisamente, lo que antes era su 'handicap' para el 90% de los equipos, a excepción de los norteños, acostumbrados a terrenos más o menos encharcados o embarrados. Recuerdo que cuando llovía y el rival era un conjunto de arriba, se afirmaba que era un factor que lloviese puesto que le favorecía. En cantidad de encuentros se demostró. Pero de un detalle estoy convencido: entonces los futbolistas no se resbalaban tanto. Incluso había denuncias porque aquel o este club se había pasado con la manguera cuando hacía sol. Repito: en general, hoy se juega sobre una alfombra que algunos encharcan y se pasan. Pagan sus propios errores como sucedió el domingo en Tarragona.