La última ocurrencia de LaLiga: el Alcorcón-Málaga, en Viernes Santo Blanco celebra el gol del triunfo ante el Alcorcón en La Rosaleda. / SALVADOR SALAS Gol elige el partido para emitirlo en abierto a partir de las 21.00 horas SERGIO CORTÉS Jueves, 28 marzo 2019, 14:07

En LaLiga ya han demostrado sobradamente que no entienden de festivos, de celebraciones en una ciudad e incluso de la importancia de un duelo de rivalidad. Los intereses, televisivos o no, mandan y da igual que un derbi se juegue en un día laborable o en un horario intempestivo con el consiguiente perjuicio para los aficionados. La última ocurrencia ha sido fijar el Alcorcón-Málaga el Viernes Santo. Se trata de una de las elecciones de Gol para emitir el partido en abierto, aunque la patronal de clubes es la que autoriza que se celebre un encuentro el viernes.

Ya a comienzos de la semana pasada el Málaga tuvo que pedir autorización a la Federación Española para poder contar en Soria con Pau Torres, al que inicialmente obligaban a presentarse en la concentración de la selección sub-21 el lunes a mediodía cuando por la noche estaba fijado el encuentro en Los Pajaritos ante el Numancia. Además, se trataba de un amistoso del equipo dirigido por Luis de la Fuente, no de un partido de clasificación. Es decir, no sólo se perjudicaba al equipo blanquiazul por el hecho de que no hubiera parón en el campeonato de Segunda División cuando se trataba de semana de compromisos internacionales (como siempre ocurre), sino que además LaLiga accedió a retrasar un partido al lunes (por cierto, en Primera nunca se opta por esto último). Se trataba de un 'doble castigo' por tener futbolistas seleccionables.

Ahora LaLiga da vía libre a que Gol, que cuenta con los derechos para emitir dos partidos de Segunda en abierto cada jornada, adelante un partido al Viernes Santo. Se trata de la visita del Málaga al Alcorcón el 19 de abril en un compromiso que se iniciará a las 21.00 horas. Dada la fecha y la demanda habitual en esas fechas en el AVE, es probable que el equipo tenga que desplazarse en autocar.