Víctor acepta la propuesta y dirigirá al Málaga la próxima temporada Caminero y Víctor Sánchez del Amo, durante la presentación del segundo como entrenador. El madrileño acepta el reto y encabezará el nuevo proyecto SERGIO CORTÉS Domingo, 30 junio 2019, 16:34

Víctor Sánchez del Amo ha aceptado la propuesta del Málaga y dirigirá al equipo blanquiazul la próxima temporada. El club estaba a la espera de que el entrenador madrileño diera el visto bueno para ir de la mano con él en determinadas decisiones que afectarán a la plantilla. Previsiblemente mañana, 1 de julio, la entidad de Martiricos hará oficial la renovación del técnico.

La noticia, confirmada a este periódico por fuentes del club, viene a despejar la gran incógnita del Málaga 2019-2020. Víctor se ha tomado dos semanas para meditar seriamente la oferta realizada por el club, que pasa por un proyecto obligatoriamente austero debido a la nueva realidad económica. Tanto el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, como el responsable de la gestión de la entidad, Joaquín Jofre, ya le esbozaron los puntos principales al madrileño en una reunión que se produjo a las 36 horas de la eliminación a manos del Deportivo en las semifinales de los 'play-off' de ascenso a Primera. Entonces no sólo se habló de cuestiones deportivas, sino también de las económicas, básicamente relacionadas con un tope salarial que se reducirá aproximadamente a la mitad, pero siempre sujeto a determinados ingresos por traspasos.

Es decir, aunque no hubo propuesta económica en firme y por escrito, Víctor (y también su equipo de trabajo) ya sabía la realidad de la situación y hasta dónde puede llegar el Málaga, tanto en la partida destinada al cuerpo técnico como en sus intenciones para planificar la plantilla. No es un secreto que el madrileño salió de aquella reunión con serias dudas, de ahí su decisión de prolongar el plazo para tomar la decisión definitiva. Respecto al club, siempre ha existido confianza en un sí del madrileño, basada principalmente en la respuesta de los aficionados que despidieron al equipo tras no ascender frente al Deportivo. Entonces, como se recordará, se escuchó el cántico de «Víctor, quédate»-

Mientras tanto, el club ha tratado de avanzar en otras cuestiones, aunque siempre sujeto a conocer si el madrileño iba a aceptar o no la oferta de la entidad de La Rosaleda. Desde luego, lo que tenían claro es que no podía prolongarse más allá del 1 de julio la designación del nuevo entrenador.

La decisión de Víctor de aceptar la propuesta malaguista implica que el equipo se ajustará a la previsión realizada por el cuerpo técnico que concluyó la temporada respecto a la reincorporación del trabajo. De este modo, los jugadores volverán al tajo el día 11, jueves, para las correspondientes pruebas médicas y tendrán una pretemporada de siete semanas