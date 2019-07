Víctor: «Al-Thani nos dice que vamos a tener un proyecto competitivo» Víctor Sánchez del Amo, en la rueda de prensa ofrecida este mediodía en Estepona. / Josele «Estamos igual de preocupados que confiados», zanja el técnico malaguista en relación al retraso en la planificación deportiva de la plantilla un nuevo verano PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 22 julio 2019, 13:55

Un mensaje medido y meditado de calma envuelto en un discurso con permanentes metáforas en relación al Tour de Francia, esa competición que le apasiona y que no se pierde gracias a la compatibilidad con el trabajo de pretemporada entre Estepona y Benahavís. El técnico malaguista, Víctor Sánchez del Amo, eludió polemizar con un nuevo verano con evidentes retrasos en la planificación de la plantilla y trató de generar confianza con sus palabras.

«Somos conscientes de la situación que hay, de esa preocupación de nuestros aficionados, que es lógica. Hay que ver las cosas con una perspectiva realista, y ese es uno de los motivos por el que comenté a Comunicación que quería dar una rueda de prensa hoy. Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad. Estamos igual de preocupados que confiados. Entendemos que ellos estén preocupados porque les falta información, pero estoy en permanente contacto con Caminero, Joaquín Jofre y Al-Thani, y eso me transmite confianza«, argumentó el madrileño pese a los primeros movimientos de aficionados contra la figura del presidente y su controvertida gestión.

«Al-Thani nos manda tranquilidad. Nos dice que vamos a tener un proyecto competitivo», llegó a decir Víctor, que comentó también que «las conversaciones con la propiedad son fluidas». «El periodo de mercado de fichajes es complejo. Las cosas no se pueden hacer cuando uno quiere. Esto no da una posición de fuerza, peor estoy informado de todas las operaciones en el momento, tanto de entrada como de salidas», añadió. «Se llega a comentar que estoy enfadado y que me planteo la posibilidad de no seguir. En absoluto pasa por mi cabeza», zanjó también.

«Se llega a comentar que estoy enfadado y que me planteo la posibilidad de no seguir; en absoluto pasa por mi cabeza»

Dicho esto, el preparador malaguista, que se dirigió a los medios en una sala de reuniones del Hotel Exe Estepona, felicitó a la afición por su respuesta y confianza: «A pesar de no tener información agradecemos que nuestros aficionados sigan haciendo abonos. Son un activo importante». Y quitó hierro al problema de que su grupo actual, de 29 jugadores, vaya a tener muy poco que ver con el de la temporada: «No tratamos a los jugadores con diferentes categorías porque vayan estar o no vayan estar. Estamos como en el Tour. Hemos terminado la primera semana, que es como para colocarse, estar en una actitud más contemplativa, de no perder la carrera, pero ahora ha comenzado la segunda semana. Es un momento importante para empezar a mover el árbol y hacer movimientos«.

Además, Víctor reclamó que el cierre del mercado debería adelantarse al del inicio de la competición oficial, lo que evitaría problemas como el vivido hace un verano sin jugadores por inscribir a tiempo por el tope salarial y a la espera de las últimas operaciones de salida: «Me gustaría que la fecha estuviera más coordinada con el comienzo del campeonato. Ya tenemos el ejemplo del fútbol en inglés, que es una referencia en modelo de gestión. Es ideal, porque te obliga a cerrar la planificación para la fecha. es un gesto de mucho respeto al trabajo de los profesionales. El mercado puede más que el ámbito de la preparación de los jugadores. Hay jugadores que no van a estar en el equipo, otros que pueden no estar concentrados porque están a la espera de llamadas. Eso pasa en todos los equipos. ¿Se van a hacer más operaciones así? No. Serán las mismas, pero se adelantarían«.

Finalmente, mostró su satisfacción por estos primeros días de entrenamientos en La Quinta: «Hemos terminado la primera semana de trabajo. Se ha completado muy bien, sin incidencias en cuanto a lesiones, que siempre hay un riesgo cuando se retoma el trabajo. Los jugadores han venido muy bien de peso y de forma. Estoy contento con el trabajo de todos».