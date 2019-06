Víctor: «Para ascender a Primera hay que vencer a todos» Víctor Sánchez del Amo, en el entrenamiento del jueves del equipo. / Germán Pozo Víctor no quiere mostrar sus preferencias por ningún rival en concreto cara a los 'play-off' y afirma que «la convocatoria está pensada para ganar al Elche» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 7 junio 2019, 13:09

Más críptico de lo habitual en su rueda de prensa, el técnico malaguista, Víctor Sánchez del Amo, no dio una explicación clara de la razón de la convocatoria de Ontiveros, cuando por el mismo motivo, estar a una tarjeta de la suspensión, prescindió de Keidi y de Adrián. «La convocatoria está pensada para ganar al Elche teniendo en cuenta que hay muchas circunstancias que la afectan, además de la acumulación de partidos. El choque es de la máxima importancia, pero hay que tener todo en cuenta, como la acumulación de esfuerzo. Nos ha tocado jugar dos encuentros en inferioridad numérica. Ha sido (en minutos) más de un partido jugando con diez«, dijo. Y añadió que no está preocupado por reservar a unos dado el nivel de la plantilla: »Estamos encantados con el trabajo de todos y nos podemos permitir la posibilidad de sumarlos«.

Respecto al Elche, sin importante objetivos deportivos, ya que logró hace semanas la permanencia y tampoco opta a la fase de ascenso, comentó: «En la clasificación no tienen el objetivo cubierto, pero pueden tener un premio económico por ella y el prestigio deportivo. Además, debe ser también un aliciente enfrentarse a un rival como estamos nosotros. Creo que el rival vendrá con la mejor predisposición».

Aunque la lista del Elche se completa con tres canteranos, Víctor respeta las virtudes de uno de los conjuntos que mejor ha rendido en la segunda vuelta: «Esperamos su mejor versión. Tienen una capacidad muy buena de juego combinativo. Es un equipo muy valiente y empieza muy bien el juego desde atrás«.

Asimismo, fue inevitable que Víctor recibiera preguntas acerca de qué rival prefiere para el cruce de semifinales de los 'play-off', pero no entró al fondo de la pregunta: «Para ascender a Primera hay que vencer a todos. Hay que sentir confianza y tener muy claro lo que queremos hacer. Estamos teniendo capacidad para superar adversidades importantes«.

Sobre el estado físico de los laterales que estaban siendo titulares, Cifu y Juan Carlos, Víctor dijo que «Juan Carlos no se encuentra bien y no vamos a forzar« y, sobre el granadino, que »la realidad de la lesión la va a marcar él en el día a día; de las circunstancias de las lesiones nunca se sabe, se puede diagnosticar dentro de unos estándares«.

Tampoco fue muy ilustrativo respecto a si se podrá disponer de Munir algún partido más, ya en la fase de ascenso, porque N'Diaye ya ha declarado que el de mañana será el último. No obstante, el hecho de que no declare abiertamente que ya no jugarán más implica que se negocia por aplazar sus salidas: «Lo veremos después. De cara al partido están los dos en la convocatoria. Estas situaciones las estamos trabajando, pero todavía no hay decidido nada«.

Finalmente, restó hierro a las expulsiones recientes de Keidi y Blanco en dobles amarillas evitables ante el Oviedo y el Albacete, respectivamente: «Son circunstancias del juego. No creo que nadie las busque. Cuando llega te toca adaptarte y superarlo. Nuestra lectura es positiva y el equipo ha sacado capacidad de superarlas, pero se juega con la idea de acabar con once en el campo».