Víctor critica a Jofre y Caminero por no poder tener a Benkhemassa y Lorenzo Víctor da instrucciones a sus hombres en el partido ante el Almería. / Ñito Salas Desvela que se enteró de que no tenían el 'transfer' tras dar la convocatoria y recalca sobre el partido que al equipo le faltó «coger el hilo en la parte física» y «finalización» MARINA RIVAS Sábado, 7 septiembre 2019, 22:06

Seguía teniendo palabras Víctor Sánchez del Amo aun habiendo protagonizado esta misma semana una de esas ruedas de prensa de larga duración. Y, como relató, esos motivos transcienden a lo que sucede en el césped. «La circunstancia que nos ha condicionado es no tener el 'transfer' de Lorenzo y Benkhemassa, una circunstancia que para mí ya es rocambolesca. Que yo no tenga conocimiento de esto por parte de la dirección deportiva del club y me entere después de hacer la convocatoria es imposible», explicó tras la derrota ante el Almería (0-1), resultado que por otro lado pasó a una segunda línea de importancia. Además, señaló a uno de los principales culpables de esta gestión, el responsable de los servicios jurídicos del club, Joaquín Jofre, según el técnico, «de vacaciones». «Ya vamos viendo lo que ha pasado después del mercado de fichajes… Pues una más. No puedo entenderlo, pero si estamos de vacaciones cuando pasa esto… Pues estamos cabreados obviamente».

El entrenador hizo verdadero hincapié en que, al igual que a ellos se les pedía un trabajo en el campo, también deberían tomar responsabilidades en cuanto a las gestiones que se vienen realizando estos días de puertas para adentro. «Lorenzo y 'Moha' (Benkhemassa) sí que han estado con la cabeza para acá y para allá, porque han estado hasta el último momento pendientes del teléfono intentando localizar a Joaquín (Jofre), que, como sabéis, estaba de vacaciones y no lo podían localizar. Es un palo», incidió. Sobre todo porque los nuevos fichajes, y en especial el delantero, le hicieron saber su deseo de jugar cuanto antes, incluido ayer. «Al finalizar el entreno del viernes me dijo que estaba para jugar, que estaba perfecto para entrar desde el once inicial» comentó.

«Ha sido muy bonito debutar en la Rosaleda, pero siempre queda la espina de no poder sumar» kellyan, portero

«Tenemos compañeros que no pueden ejercer su profesión; es muy triste, pero no será una excusa» luis hernández, defensa

Una vez señalado Jofre, Sánchez del Amo también achacó estos problemas a Caminero, sobre todo por no avisarle con tiempo de lo que sucedía. «Cuando acabó la rueda de prensa del viernes hablamos y me dijo que el 'transfer' de Benkhemassa no estaba y ayer nos dijeron que el de Lorenzo tampoco. Igual que somos exigentes deportivamente, tenemos que serlo en la gestión. Para mí lo más grave es que no se me avisa de esta cuestión antes de hacer la convocatoria. Eso no es ni profesional», valoró . Aunque también explicó que no se trata de nada personal, sino estrictamente profesional. «En las relaciones, Caminero y yo no tenemos ningún problema. Estamos hablando de ser competentes en nuestro trabajo».

Los debutantes

Tras explicar la ausencia de estos jugadores y desahogarse públicamente de nuevo ante la prensa, el técnico malaguista valoró la entrada en el once de Kellyan en portería y de Sadiku, uno de los tres fichajes de última hora. Sobre el primero comentó: «No tenemos dudas con Kellyan ni con Gonzalo. Nos ofrecen total garantía y ha hecho un partido muy serio». Sobre el delantero, añadió que necesitaba tiempo pese a la buena actitud: «Le ha dado al equipo la referencia arriba, que era algo que necesitábamos. Viene de estar aislado en el Levante y ha dado un rendimiento bueno, pero no esta en su mejor forma. Estamos muy contentos con los dos».

Sobre el encuentro ante el Almería indicó: «Nos ha costado coger el hilo al partido en la parte física. Cuando hemos empezado a cogerles, íbamos detrás en el marcador, pero ha sido un partido muy igualado, con una primera parte peor que la segunda y que vuelve a definirse por la finalización». Esta última fue la palabra más usada por el técnico, el mayor aspecto a trabajar. «Estamos dando un rendimiento bajo ahí porque haces un balance de los últimos partidos y no podemos decir que ellos hayan sido superiores. La finalización en el último pase es lo que ha marcado la diferencia».