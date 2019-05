Víctor tiene cuatro dilemas Munir, en el entrenamiento de ayer. / Salvador Salas Habituado hasta ahora a decidir sobre un once base, se le plantean interrogantes en la portería, un central, el lateral zurdo y el 'pivote' PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 23 mayo 2019, 00:26

Un plan reconocible de juego, un once de referencia y cambios más o menos obligados por sanción o lesión. En el ciclo de cinco partidos (uno sin jugarlo realmente) que lleva Víctor Sánchez del Amo al frente del Málaga sus ideas han quedado meridianamente claras. Ante el Alcorcón (1-4) y el Mallorca (0-1) repitió alineación, y en Cádiz la matizó con la novedad de Diego González en el lateral izquierdo, al estar lesionado Ricca. Finalmente, contra el Oviedo optó por Juan Carlos en ese puesto, al seguir indispuesto el uruguayo y al haber mejorado la puesta a punto del madrileño, y se decantó por Luis Hernández en lugar del sancionado Lombán. Ahora bien, cara al duelo de mañana ante el Zaragoza, se le ofrecen cuatro dilemas.

1. ¿Munir o Kieszek?

Munir ha sido el fijo en la portería toda la temporada, además a un gran nivel, salvo en las jornadas coincidentes con las 'ventanas FIFA', en las que fue baja por las convocatorias de Marruecos. Por esta misma razón no estará en una hipotética fase de ascenso, cada vez más probable, lo que invita a dar rodaje a Kiezsek a tres jornadas del final. Consumadas el lunes el fin de las opciones de ascenso directo, el dilema cobra cada vez más fuerza para el cuerpo técnico. ¿Esperarán a que el acceso al play-off' sea matemático? En ese caso, ¿cuántas jornadas le sobrarán al equipo para ir dando minutos al polaco? Un dato defiende también el cambio: el Málaga ha ganado sus cuatro partidos con Kieszek en el marco.

2. ¿Lombán o Luis Hernández?

Es una disyuntiva que atiende a dos conceptos muy distintos. ¿Es preferible un central más sólido defensivamente y menos ducho en la salida del balón u otro que es un virtuoso en esa faceta (muy preciso en los cambios de orientación) y sufre más defensivamente? En el primer caso el elegido sería Luis Hernández, sobresaliente ante el Oviedo, y con mucha jerarquía y ascendiente. En el segundo, Lombán, una apuesta de Víctor desde su llegada. Sólo no jugó ante su exequipo, pero por sanción.

3. ¿Ricca o Juan Carlos?

El capitán malaguista se ha mostrado los dos últimos días más recuperado de su esguince de tobillo y oposita al once después de perderse por lesión los dos últimos choques y ser sustituido ante el Mallorca. Ahora bien, Juan Carlos estuvo a un buen nivel ante el Oviedo en su reaparición y puede aportar más al equipo en la faceta ofensiva, especialmente en casa. El madrileño ya disputó 45 minutos entonces y ahora puede dar un paso más adelante. En el puesto de lateral izquierdo cabe incluso una tercera opción, la de Diego González, que sustituyó inicialmentea Ricca. Ambos son más sólidos en defensa, pero mucho menos determinantes cuando están en el campo contrario. De nuevo, habrá que sopesar los argumentos.

4.¿Lacen o Boulahroud?

La sustitución del sancionado Keidi resulta más compleja en las circunstancias actuales. Erik Morán está lesionado, y Lacen y Boulahroud se perfilan como los candidatos. Ahora bien, el francoargelino sólo ha jugado 95 minutos en los cuatro últimos meses y únicamente ha disputado tres partidos al completo este curso. A sus 35 años encara el tramo final de su carrera, pero presenta la ventaja de que su entrasa permitiría a N'Diaye y a Adrián mantenerse como interiores con llegada al área, en ese 4-1-4-1 co el que tan buen rendimiento ofrece la segunda línea de ataque. La elección de Boulahroud implicaría seguramente retrasar a N'Diaye, en su mejor momento de juego de la temporada, porque ha dado la impresión de que Víctor sólo ve al marroquí para actuar como volante no como medio centro posicional, puesto en el que aún ofrece algunas lagunas tácticas. 'Boula' tampoco está teniendo mucha continuidad: sólo cinco partidos (de los que nada más que uno al completo) y apenas quince minutos en el campo en lo que va de 2019, los jugados al final del choque en Cádiz. Así las cosas, no se descartan otras opciones, como situar a Lombán de 'pivote' o retrasar a N'Diaye para disponer un 4-4-2, en el que podrían tener opciones hombres como Koné, Harper, Mula, Iván Alejo o hasta Dani Pacheco, que ha vuelto a los entrenamientos.