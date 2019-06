SI al Málaga le espera un verano complicado cuadrando el círculo de sus salarios y fichajes en la primera plantilla, hay una decisión que ofrece menos quebraderos de cabeza y es la primera que debería producirse: Víctor debe seguir. El madrileño, al que respalda la afición y que ha hecho un trabajo sensacional psicológico y futbolístico, se dejó querer en su última rueda de prensa. Salvo que las rebajas obligadas en el proyecto le generen dudas o reciba una oferta irrechazable de fuera, mucho está tardando el club en anunciar su continuidad.

Vaya por delante que la presencia de Víctor y su equipo de trabajo no aseguran nada cara a la próxima temporada. Faltaría más. No son infalibles. Ni siquiera han logrado el ascenso este curso, pero reprochárselo a ellos exclusivamente sería un ejercicio injusto. Les recuerdo un dato: ni aun ganando todos los partidos (y con ellos sólo se cedió un empate y una derrota) que afrontaron en la Liga les habría dado para el ascenso directo. Estaban abocados a jugarse una campaña de diez meses en un azaroso 'play-off', al que ni llegando el equipo en la mejor de las tesituras posibles (salvo perder a N'Diaye) ha sido suficiente. La segunda parte de Riazor condenó la temporada, porque ya sabíamos que en esa fase del curso no hay margen de error.

A posteriori es evidente dónde ha estado el fallo. Nunca el Málaga tuvo que ir a los 'play-off'. Se dejaron ir demasiados meses con un equipo no sólo sin progresión alguna, sino en decadencia clara. Justo casi como la temporada anterior. El problema en este Málaga es la lentitud de reflejos y la toma de decisiones. Hasta en lo deportivo. ¿Para qué sirvieron tantos fichajes en invierno la pasada campaña y en esta? ¿Cuánto hace que el Málaga no tiene un 'nueve' resolutivo? El fracaso ha sido estrepitoso ahí. Estrecheces aparte, me niego a ver un futuro negro en la entidad, que está fortísima en uno de sus pilares, la afición. El referente ahora ha de ser el Granada, que subió justo tras atarse el cinturón. El Málaga necesita hilar muy fino para reclutar jugadores en crecimiento pero aún no cotizados (pescaría en filiales de clubes importantes) y poner toda la carne en el asador en un 'nueve' que asegure quince goles. A ser posible, en propiedad.