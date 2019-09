Víctor, «decepcionado y enfadado» por la planificación del Málaga Víctor, este viernes en rueda de prensa. / Germán Pozo Critica a Jofre y Caminero y también apunta: «La propiedad me transmitió que habría una plantilla competitiva para pelear por el ascenso» SERGIO CORTÉS Viernes, 6 septiembre 2019, 15:02

Víctor casi ha rogado durante su comparecencia previa al partido frente al Almería que se hablara de esta cita. La grave situación en la que está inmerso el Málaga y, sobre todo, los problemas en el cierre de la plantilla eclipsan el capítulo deportivo y el entrenador blanquiazul no ha podido ser más claro en su valoración, aunque en la mayoría de las intervenciones lo ha hecho en términos generales, sin señalar directamente al presidente, Abdullah Al-Thani.

«Capacidad de síntesis no tengo», ha apuntado Víctor con una media sonrisa cuando se le ha pedido que hablara de lo sucedido en los últimos días del mercado. «Me pides que hable de todo lo que ha pasado... ¡con lo que ha pasado!», ha destacado antes de agregar que iba a hablar de dos noticias, «una buena y una mala». Primero ha empezado por esta última. «Una vez cerrado el mercado, este cuerpo técnico se siente decepcionado y enfadado. Este no es el proyecto del que hablamos antes de nuestra renovación. Ni el proyecto ni las circunstancias del club. Cuando nos reunimos con Jofre y Caminero para valorar nuestra continuidad y conocer la situación contractual y también económica y de viabilidad del club estábamos terriblemente ilusionados y así nos comprometimos. Pero al cierre del mercado nuestra conclusión anímica es esa, de decepción y enfado. No se han cumplido las expectativas». Posteriormente, habló de la noticia 'buena' y explicó que la pretemporada y el comienzo de Liga se han vivido «con incertidumbre» y ha añadido: «Esa incertidumbre nos la hemos quitado ya. Sabemos qué fondo de plantilla tenemos y en qué debemos enfocar el trabajo».

Como sucedió en la víspera del estreno liguero, Víctor ha eludido hablar de objetivo para esta temporada. «El objetivo es ganar cada partido y en el caso del club son sus responsables los que deben tomar esas decisiones»

Víctor también ha aprovechado para criticar a LaLiga: «Me he querido reunir con LaLiga y no ha sido posible. No entiendo las reglas cuando hay jugadores en paro y hay un convenio de la AFE y no nos dejan inscribir a un jugador por el mínimo. Estás impidiendo a un profesional libremente hacer su trabajo y pactar su salario. Es una normativa absurda, No entiendo cómo no dejan inscribir a Iván y Mula con contratos bajos y sí se deja inscribir a otros que quintuplican el salario aduciendo que tienen contratos anteriores. ¿Es que Iván y Mula no estaban en el club? A la afición, como a nosotros, le hacen falta más explicaciones»

Sobre la manifestación prevista para mañana, el técnico madrileño ha sido tajante; «No me interesa manifestarme. Es bastante ya con la opinión sobre nuestro estado de ánimo. Sólo sé que la afición está a muerte con nosotros, y nosotros con ellos». En todo momento Víctor ha evitado centrar sus quejas en la figura de Al-Thani, aunque en un momento determinado ha destacado: «La propiedad me transmitió que habría una plantilla competitiva para pelear por el ascenso».

De nuevo Víctor ha elogiado la actitud de su plantilla: «Podremos tener mejores o peores resultados, pero el compromiso de los jugadores y el cuerpo técnico con este escudo es indiscutible. Intentar aislarnos es un error. Los que debemos intentar es concentrarnos y aprender a convivir con la situación porque el equipo no ha ofrecido inestabilidad en este periodo de incertidumbre». Precisamente ha hablado de los tres nuevos futbolistas y ha desvelado que Benkhemassa está mejor físicamente que Lorenzo y Sadiku: «Los jugadores no han venido precedido del estudio que a nosotros nos gusta, aunque teníamos una necesidad grande de referencia en ataque y ahora la tenemos. Sadiku es delantero de referencia. Lorenzo ofrece más versatilidad porque es muy potente y de mucha velocidad, e incluso puede jugar de fuera adentro. Benkhemassa es polivalente, puede funcionar en varias posiciones. Tiene calidad, buena movilidad y visión de juego».

Respecto al Almería, Víctor lógicamente se ha referido a la transformación con la llegada de sus nuevos propietarios: «Ha hecho una gran inversión y ha cambiado por completo. Es muy sólido con mucha capacidad física que juega en un 4-4-2 en zona, aunque de los grandes fichajes no están contando casi todos y están teniendo un rendimiento fiable con jugadores de la pasada temporada».