Víctor, entrenador del Málaga: «Nuestra filosofía es la misma, vamos a ir a ganar todos los partidos» Málaga Martes, 11 junio 2019, 13:39

Todavía no se han cumplido ni dos meses desde su llegada a Málaga y Víctor ya afronta al frente del equipo uno de los partidos más importantes en la historia reciente del club de Martiricos. En sus manos y en las de sus jugadores están que el Málaga regrese a Primera, un objetivo claro para esta temporada y un anhelo para toda la ciudad. Será la primera eliminatoria de ascenso para el técnico madrileño y, antes de viajar hacia La Coruña, hablaba así del cruce ante el Deportivo: «Estaos ante una eliminatoria definitiva, solo va a pasar uno de los dos equipos y vamos con la perspectiva de que seamos nosotros, con esa ilusión y ese deseo. El objetivo está claro que es el ascenso, nuestra filosofía no cambia, vamos a ir a ganar todos los partidos. En la Liga regular se nos escaparon algunos y por eso no hemos logrado el ascenso directo, pero seguimos con la misma filosofía para el 'play-off'«.

Víctor conocer perfectamente al Deportivo y a la afición de Riazor y sabe que no será fácil el partido de este miércoles (21.00 horas): «Conozco bien al club y su afición, cómo están en los momentos importantes. Cuando juegan como locales los jugadores tienen un plus y eso les ha ayudado cuanto han tenido una situación complicada. Ha sido un año convulso para ellos, con muchas situaciones extradeportivas. Pero se han visto arropados por su gente y ahora, en el 'play-off', cambia la perspectiva. Hay mucho en juego y están muy ilusionados. Pero nosotros afrontamos el encuentro de ida con mucha ilusión, conscientes de que vamos a hacer un buen resultado para poder cerrarlo en casa».

Respecto a la preparación del encuentro, el técnico malaguista aseguró que la gran diferencia es que se trata de una eliminatoria a dos partidos. «Hay que tener en cuenta los matices de una eliminatoria, en mi caso es la primera en un 'play-off' de ascenso pero sí he estado en Copa, en Champions, como entrenador y jugador. Pasa todo por pasar esta primera eliminatoria y disputar otra ronda», declaró

Cuestionado por la ausencia de N'Diaye, que ya está concentrado con su selección, Víctor no quiso lamentarse: «Es una situación que estaba en las posibilidades, no nos rompe los esquemas, porque entraba dentro de las opciones. Trabajamos las alternativas a él desde que llegamos al club», afirmó.

Por último, comentó que no le preocupa que haya un exceso de euforia entre la afición, al contrario: «Tenemos que estar encantados, significa que tienen confianza en nuestros jugadores. Yo porque estoy en el hotel, que estoy por pedir permiso y poner yo la bandera en el balcón», bromeó. «Hay que dar rienda suelta a la afición, todo eso suma, no hay que guardarse las emociones».