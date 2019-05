Víctor: «El equipo está con confianza y siendo valiente, y nos nos preocupan los rivales» Víctor, en la sesión de entrenamiento de esta mañana en el Ciudad de Málaga. / Germán Pozo El técnico malaguista reconoce que no sabe qué Zaragoza va a encontrarse mañana en La Rosaleda, una vez que el cuadro maño está virtualmente salvado PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 23 mayo 2019, 13:33

Ambición sin autocomplacencia. En estas dos palabras se pudo resumir el discurso este mediodía del técnico malaguista, Víctor Sánchez del Amo, que llevaba tiempo sin comparecer ante los medios al no jugar su equipo el pasado fin de semana. El madrileño siguió poniendo el foco en ganar todos los partidos que quedan y en su convencimiento en que se logrará el ascenso reclamó que el equipo no caiga en el exceso de confianza por sus últimos buenos resultados, en especial el 3-0 al Oviedo, logrado tras más de una hora en inferioridad numérica.

Así, desconfió del Zaragoza, el rival mañana (21.00 horas, Gol) en Martiricos: «Hay cierta incertidumbre. No podemos prever cómo vendrá. No creo que venga relajado. Tiene muchos jugadores de calidad, pero con una dosis de juventud importante. Ha tenido una temporada complicada, con tres cambios en el banquillo, pero con Víctor Fernández tiene una idea de juego combinativo. Nos enfrentamos pensando en que tendremos al mejor rival posible y habrá que minimizarlo».

Dicho esto también trató de apaciguar la euforia tras dos triunfos seguidos, uno sin competir ante el Reus: «No hay nada conseguido. Ni siquiera con la consecución de los objetivos uno se puede confiar. El equipo está demostrando tener hambre. Está con confianza y siendo valiente, y nos nos preocupan los rivales«.

Asimismo, restó importancia al hecho de que vayan a transcurrir once días sin competir. «A los que disfrutamos con nuestro trabajo las semanas se nos hacen cortas, no largas. Tuvimos el fin de semana sin competición, por ese enfrentamiento con el Reus. Ahora ya es el momento de la verdad, estos tres partidos que quedan de la fase regular. Seguimos creyendo que estamos capacitados para el ascenso, pero ha de ser por la vía del 'play-off'. Tenemos que ganar estos tres partidos y acabar lo mejor posible, porque ser tercero o cuarto es mejor que quinto o sexto«, sostuvo. Y respecto a que el Málaga ya no tenga opciones de subir directamente, dijo: «Creíamos en las posibilidades del ascenso directo, aunque era una realidad que estaba difícil... Pero había muchos duelos directos».

Víctor aplaudió la iniciativa de aficionados de que se cante el himno 'a capella' antes del partido («tengo ganas de ver esto, porque puede ser espectacular») y destacó el papel de sus ayudantes en la recuperación de jugadores como Juan Carlos, Koné o, ahora, Dani Pacheco: «Hay que felicitar el trabajo de los servicios médicos y readaptadores. Semanas atrás decíamos que el pronóstico de ellos era incierto. El paso del alta médica al alta deportiva ha sido rapidísimo también«.

Finalmente, en relación a las dudas que se presenta cara al once de mañana, con mucha competencia en algunos puestos, expuso: «Nosotros lo tenemos claro. Como bien analizáis desde fuera hay mucha competencia en todos los puestos. Se vio con Luis Hernández. Ahora nos toca elegir dentro de la competitividad. La complicación nos la ponen los jugadores todas las semanas. Siempre es más complicado el once siguiente, porque es el que te toca«.