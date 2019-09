Víctor: «Espero que podamos contar con más efectivos» AGENCIA LOF El entrenador del Málaga se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores, pero admite que a su equipo le faltó finalización OPTA Domingo, 1 septiembre 2019, 23:07

Satisfecho con la entrega y el juego del equipo tras el descanso, aunque disgustado con el resultado. Así compareció el técnico del Málaga en la sala de prensa tras la derrota del conjunto malagueño en Montilivi por 1-0.

«Sabíamos que iba a ser muy complicado. El rival ha sido mejor en la primera parte. Nos ha servido el descanso para corregir cosas porque hasta el intermedio hemos estado espesos. Su dominio no se ha traducido en ocasiones muy claras y creo que en el cómputo global hemos merecido más. Hemos tenido muchas situaciones», apuntó el técnico madrileño, que considera que su equipo erró en la suerte maestra del fútbol, el gol: «Nos falta lo más importante: la finalización. Tenemos que sacar más de nosotros mismos y no vamos a poner la excusa de no tener una referencia. Hay que seguir trabajando».

Volvió a destacar el técnico la implicación de sus jugadores: «Es para estar contentos, aunque no por el resultado. Nuestros jugadores han merecido mucho más, tenemos un grupo sensacional», añadió Víctor.

Optimismo

El cierre del mercado de fichajes y las incógnitas que se presentan sobre la composición final de la plantilla también centraron el discurso del preparador del Málaga, que se considera «optimista por naturaleza». «No va a afectar para nada al estado de ánimo. Tenemos ilusión por defender este escudo. Esperemos poder contar con más efectivos porque nos gusta competir en las mejores condiciones posibles», declaró. No quiso pronunciarse sobre una posible decepción si no llegan los fichajes o sobre el hecho de que Okazaki y José Rodríguez no hayan podido ser inscritos aún : «Los chascos que me lleve los sabré yo. No lo he manifestado en ningún momento. Nosotros no ejecutamos las operaciones de entrada y salida de jugadores, esa labor corresponde al club», afirmó Víctor. «No hay nada que reprochar a los jugadores. Las estadísticas finales del partido son favorables a nosotros», añadió. «El Girona al contraataque es muy peligroso, pero no nos ha generado ocasiones. Jugamos en el campo rival y la idea es mantener esta línea», dijo.

Aunque Víctor se volvió a mostrar sereno con la situación por la que pasa el club, en el vestuario reconocen que hay un clima de intranquilidad. Así lo admitió Juan Carlos, que se mostró confiado en que este lunes puedan llegar soluciones. «Esperemos que se solucionen las cosas, que haya movimientos y podamos trabajar como este club debe trabajar. Hay intranquilidad, todo afecta. Nos queremos centrar en lo nuestro, pero por un lado tengo miedo que se cierre el mercado, por otro lado no. Espero que no tengamos un problema que esta entidad no merece tener. He estado con este equipo muchos años en Primera y tengo claro lo que es».

Pese a todo, el jugador malaguista asume que esa incertidumbre no les vale como excusa: «Somos profesionales, hemos ganado con esta incertidumbre y ahora perdimos. No vale de excusa. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias complejas que tenemos en el club. Hay que valorar eso, que generamos ocasiones de peligro sin un delantero referencia. La gente ve el esfuerzo y es agradecida, con el final de temporada que tuvimos estamos unidos, la gente nos entiende y nosotros a ellos, y ese es necesario para conseguir el objetivo, que va a ser complicado este año».