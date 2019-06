Víctor: «Estamos intentando que Munir y N'Diaye se queden lo máximo posible, y ojalá sea todo» El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, hoy en el Ciudad de Málaga. / Salvador Salas El técnico malaguista, que no se pone techo en cuanto al rendimiento del equipo, reconoce las negociaciones para evitar que el marroquí y el senegalés se puedan perder el 'play-off' PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 1 junio 2019, 12:47

El técnico malaguista, Víctor Sánchez del Amo, ofreció explicaciones en su comparecencia sobre jugadores habituales que se han quedado esta vez fuera de la convocatoria cara al duelo en Albacete. Es el caso de Juan Carlos, que el viernes volvió a acusar una sobrecarga muscular y, sobre todo, de Renato, que sí se entrenó toda la semana. «Tiene fatiga. Queremos anticipar situaciones de riesgo de lesión. Hay jugadores que no están en la misma situación y no queremos arriesgar por la salud de ningún jugador. Ya el partido anterior (ante el Zaragoza) nos avisó con molestias y tuvimos que hacer el cambio. Durante la semana se ha entrenado con los compañeros pero era interesante no forzar. Es un jugador explosivo y es lo conveniente«, explicó.

Su caso dio pie a hablar de la situación de 'Juankar', otro fijo en los dos últimos choques, tras una inactividad de siete meses: «Tuvo una sobrecarga en el último partido, ayer sintió una molestias y es lógico que no venga».

Respecto al choque, Víctor no quiso entrar en la especulación sobre que un empate o un triunfo permita el ascenso matemático del Granada: «Nosotros queremos vencer en Albacete porque nos coloca terceros. Con esa mentalidad afrontamos el partido. Sin más lecturas«. A la hora de explicar por qué cree que su rival de mañana está siendo el equipo revelación en Segunda, expuso: »Es un equipo que se ha construido desde la humildad. Ha entendido que todo es posible. En la competición se puede aspirar siempre a lo máximo. Sin estar en las quinielas esta compitiendo por el ascenso. En lo futbolístico, defensivamente es muy sólido. Trabaja muy bien el bloque de 4-4-2, y en ataque tiene mucha variedad, con juego combinativo o fútbol directo con centros y delanteros muy poderosos en el juego aéreo«.

También tuvo palabras de elogio hacia Luis Miguel Ramos, que dirige al Albacete y fue su compañero en el Deportivo y en la cantera del Real Madrid: «Tengo con él una gran amistad. Cada vez que me preguntan en clubes de Primera por entrenadores con progresión siempre he dado su nombre«.

Asimismo, no se puso techo y consideró que su equipo sigue teniendo margen de mejora, pese a su buena línea de juego y resultados: «Nunca voy a entender que el punto de forma de un equipo que se entrene es suficiente, siempre puede haber mejora, se puede ser ambicioso para crecer. La comodidad y la complacencia no nos la podemos permitir. Estamos en una linea de crecimiento y el partido es de la máxima exigencia«.

Finalmente, se refirió a la marcha inminente de Munir y N'Diaye a la Copa África. El Málaga está intentando que se vayan lo más tarde posible para que llegaran a poder participar en algún choque de una hipotética fase de ascenso: «Son situaciones privadas. No puedo revelar las conversaciones, pero estamos intentando que estén lo máximo posible y ojalá sea todo. En todo caso, afrontamos cada partido sin que nos afecte. No podemos condicionarnos por supuestos y posibilidades«.