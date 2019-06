Víctor: «Estos jugadores son la base para construir un equipo campeón» Salvador Salas Víctor achaca la eliminación a la «falta de acierto» y se muestra dispuesto a prolongar su contrato si el club le ofrece un buen proyecto FERNANDO MORGADO Domingo, 16 junio 2019, 00:45

En su última comparecencia de la temporada ante los medios de comunicación en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, Víctor confesó tener «la conciencia muy tranquila» por el trabajo desarrollado tanto por él como por su equipo técnico al frente del banquillo malaguista. No alteró el discurso que estableció desde su llegada a la capital de la Costa del Sol, en el cual el madrileño siempre ha destacado el buen trabajo de sus futbolistas. «Desde que llegamos aquí teníamos como objetivo el ascenso. No ha podido ser, pero estamos orgullosos de haber contribuido a construir las bases de un proyecto ilusionante, con un Málaga conectado a su afición», comentó Víctor.

Poco después, volvería a repetir una frase parecida, pero tal vez más contundente. «Los jugadores pueden irse con la cabeza alta. Son un grupo increíble, en lo humano y en lo personal. El dolor de la derrota es normal, pero el sentimiento de orgullo también lo deben tener. Porque cuando lo das todo la conciencia está tranquila. La mejor demostración de eso es la respuesta de la afición. Esta es la base para construir un equipo campeón», afinó el técnico madrileño, que luego añadió que a los jugadores solo hay que animarlos a seguir en la misma línea de trabajo.

Víctor pasó de puntillas por el partido ante el Deportivo. Según el entrenador blanquiazul, la eliminatoria se decidió por la «falta de acierto» de su equipo, combinada con algo de mala fortuna. «El equipo ha estado fenomenal. Estábamos convencidos de que si entraba el primero, el segundo vendría solo. No hemos tenido acierto, pero nos ha faltado muy poco. Tuvimos tres palos con el portero ya batido. Ahí ha estado la diferencia», explicó.

Parecía que Víctor, a pocos minutos de haber terminado el encuentro, ya había pasado página. Aun así, no quiso entrar en detalles sobre su futuro. «Mañana vamos a comer, a despedirnos y a darles las vacaciones a los jugadores, que cojan fuerzas para poder afrontar la temporada que viene. ¿Sobre nuestro futuro? Me gustaría seguir, ya lo he comentado en muchas ocasiones, pero para seguir primero tenemos que sentarnos a hablar y ver el proyecto para el año que viene. En primer lugar, a ver si el club quiere que sigamos, y luego, a ver qué tipo de proyecto podemos afrontar», aclaró en un primer momento Víctor.

Poco después, confesó que tanto él como sus ayudantes están «encantados» en el club de Martiricos y que le encantaría devolver al equipo a Primera División. «Hemos disfrutado de cada minuto. Se nos ha quedado corto. Antes del partido hemos hablado y tenemos la sensación de que no queremos que esto se acabe, habríamos jugado un 'playoff' de 30 jornadas», apuntó, pero volvió a condicionar su continuidad a la negociación con los dirigentes malaguistas sobre el proyecto para la próxima campaña.

Emoción

Sobre la afición, Víctor solo tuvo palabras de agradecimiento, especialmente por el trato dado a los jugadores en general y a Munir en particular tras el pitido final. «La afición es sabia y sabe que los futbolistas lo han dado todo en el campo, por eso lo reconocen». También admitió que su pasado en el Deportivo había hecho la eliminatoria más «emotiva» si cabe. «He vivido celebraciones de títulos importantes, pero nunca algo tan emocionante como lo de hoy. Lo pongo al nivel de cualquier título», explicó.

Por su parte, el técnico del Deportivo, José Luis Martí, alabó el esfuerzo de sus jugadores por «entender el partido». «Han sabido sufrir cuando el rival les ha sometido. Estamos cansados pero felices, y la felicidad suple a cualquier circunstancia. Se ha demostrado la igualdad que hay en la categoría, cualquiera de los dos equipos habría podido pasar. Ahora tenemos por delante otra final», afirmó.