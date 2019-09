Víctor: «Que los líderes del club den la cara para explicar lo que está pasando» Víctor, este viernes en rueda de prensa. / Pedro J. Quero El entrenador del Málaga afirma que no debe ser el único portavoz de la entidad y pide respeto para los profesionales y los abonados ANTONIO GÓNGORA Viernes, 13 septiembre 2019, 15:22

Víctor sigue dedicando muchos minutos de sus comparecencias a hablar de cuestiones extradeportivos, si bien hoy ha asegurado que son asuntos de los que no debería pronunciarse tanto, sino que tendrían que ser los responsables del Málaga los que lo hicieran. De esta forma, se ha referido de nuevo a las críticas que hizo tras el choque ante el Almería. «He tenido contacto desde la rueda de prensa con Caminero, como todas las semanas. Nuestra manera de responder es adaptarnos a lo que tenemos. Y que no sea el entrenador el único portavoz del Málaga. Los aficionados se merecen que salga alguien del club a explicar todo esto. Que los líderes del club den la cara para explicar lo que está pasando. Deben comparecer, dar la cara y explicar. No tengo ningún problema con Caminero ni con Jofre. Hablamos de todo lo que hay que hablar. No pudimos hacerlo antes porque estaba de vacaciones (Jofre), que tiene derecho a ello», insiste el entrenador del Málaga.

El preparador madrileño ha destacado que se preparan para el choque de mañana en Miranda de Ebro (a partir de las 16.00 horas) de la misma forma que siempre: «Todas las semanas igual, lo afrontamos con la misma tranquilidad, con la referencia del partido previo para poder crecer», ha destacado, mientras que ha descrito la situación deportiva y ha vuelto a quejarse del trato que reciben los profesionales y los seguidores: «La parte positiva del caos del mercado de fichajes es disponer ya de una plantilla para dar continuidad a los jugadores. Nosotros, entre comillas, comenzamos la pretemporada la semana pasada. Los objetivos del negocio están por delante de lo deportivo. Esto nos impedía tener claro el modelo de juego que vamos a utilizar. Si tienes a los futbolistas al principio del mercado, mucho mejor. No respetan el trabajo de los profesionales. Debería tener prioridad el plano deportivo. Los aficionados quieren ver a su equipo ganar».

Víctor, en cualquier caso, ve muy clara clara la situación y las soluciones para que no lleguen los desfases económicos a los clubes. «Es fácil verlo. En la parte deportiva se puede hacer un buen trabajo y perder, y lo tenemos que aceptar. Pero el lado de la gestión es muy claro: te gastas lo que tienes. En todas las familias hacemos la misma ecuación: me gasto lo que tengo, es sencillo... Sería tan fácil como aplicar la misma fórmula que en casa», ha indicado.

El técnico está convencido de que no debería dar explicaciones extradeportivas y convertirse en el único portavoz del club: «Es que yo no estoy aquí para hablar de gestión. No soy quien para revelar información sobre una reunión (se refiere a la última celebrada con Caminero y Jofre). Expreso mi opinión en el contexto del mundo del fútbol. Esta semana hemos tenido las destituciones de Javi Gracia o la de Marcelino. Cualquiera de los profesionales no entendemos estas decisiones. No me resigno a aceptar esto. En este camino nos cargamos el fútbol. Hay que estas formado, pero también conocerlo y sentirlo. No se respeta a los jugadores, ni a los entrenador ni a los aficionados que van a los estadios y que sacan sus abonos».