Víctor pone énfasis en el 'coaching'

El exciclista Luis Pasamontes ofrece una charla de una hora a la plantilla en el Ciudad de Málaga para profundizar en la filosofía del gregario y el sacrificio del deportista de élite

Aunque es muy poco el tiempo que lleva Víctor Sánchez del Amo al frente de la plantilla malaguista, si algo ha quedado claro es que el capítulo psicológico lo considera clave en el impulso deportivo. Su insistencia en el 'coaching' ya se ha notado en el partido del debut en Alcorcón, con jugadores convencidos de su papel y más liberados. Y ayer la plantilla recibió al mediodía, justo después del entrenamiento en el Ciudad de Málaga, la charla del exciclista Luis Pasamontes, en la actualidad es mentor de deportistas profesionales, empresas y ejecutivos. Es fundador del Club The League of Gregarious, en el que fusiona la bici con las relaciones profesionales entre deportistas y empresarios.

Víctor, un buen amigo de Pasamontes, reclamó su presencia en Málaga, aunque en el vestuario del cuadro blanquiazul también tiene muy buena conexión con el masajista y podólogo Marcelino Torrontegui, también asturiano y con múltiples conexiones en el ciclismo por su pasado como asistente de varios equipos. Pasamontes, paisano de Jony (ambos son de Cangas del Narcea), insistió en la importancia de la humildad y del sacrificio en el deporte, y recordó los altibajos que se sufren en la competición, que hay que saber sobrellevar. Pasamontes debutó como profesional en las filas del Relax-Fuenlabrada en 2003. En 2008 llegó a la estructura de Eusebio Unzué (Caisse d'Epargne en ese momento, actual Movistar Team). Ciclista todoterreno, siempre se caracterizó por ser un gregario incluso en pruebas de alto nivel (acabó dos Giros, un Tour y cuatro Vueltas). Tras su carrera como ciclista profesional de carretera, participó en pruebas de ultrafondo en como la Titan Desert, la Mongolia-Bike Challenge o la Madrid-Lisboa en categoría Solo, en la que fue el primer vencedor.

Trabajo individual

Aunque dispone de un periodo de trabajo muy breve (de poco más de un mes, en el caso de no disputar el 'play-off'), Víctor sigue concediendo mucha importancia al aspecto mental, como ha recalcado ya en sus tres comparecencias. Su experiencia como profesional de élite y su periplo de segundo de Míchel o como primer entrenador (Deportivo, Betis y Olympiacos) así se lo han hecho ver. El Málaga no trabaja con un gabinete psicológico en concreto esta temporada, pero Víctor quiere seguir profundizando en el 'coaching' con sus jugadores, a los que trata de reforzar grupal e individualmente, en este último caso con sus ya habituales charlas personales. El lunes, por ejemplo, no se escondió ante los medios con Ontiveros.